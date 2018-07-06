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Устроили аттракцион в Бердянске: прыгающие по машинам козлики развеселили сеть (видео)

STYLERКурьезы        06.07.2018 - 02:00
Козлик (фото: pixabay.com)
Козлик (фото: pixabay.com)

В Бердянске владелец авто, когда вернулся к стоянке, увидел интересную картину

В Запорожской области засняли козликов, прыгающих по автомобилям. Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице сообщества "Brd24 Бердянск".

По словам автора ролика Вячеслава Стадника, инцидент произошел в среду, 4 июля, на Верховой косе в Бердянске.

"Двое этих ребят устроили аттракцион", - написал Вячеслав.

 

А на Верховой двое этих ребят устроили аттракцион)))

Опубліковано Вячеславом Стадником Середа, 4 липня 2018 р.

Видео: Facebook/Brd24 Бердянск

Видео рассмешило пользователей соцсетей.

"Козлята на самовыпасе - все под контролем. Искать их хозяина - себе дороже будет. Автору надо "Оскар" вручить, тем более, что автомобиль его. А это всего лишь кусок метала, черт с ним!" - написал один юзер.

Скриншот комментариев (Facebook/Brd24 Бердянск)

В то же время, в комментариях под постом некоторые пользователи пишут, что это территория Приазовского национального природного парка. А, значит, в этой зоне запрещен проезд и стоянка автотранспорта.

Скриншот комментариев (Facebook/Brd24 Бердянск)

Скриншот комментариев (Facebook/Brd24 Бердянск)

Ранее в Бердянске Запорожской области сотрудники зоопарка "Сафари" поделились очень умилительным видео. В коротком ролике видно, как подросший капуцин с аппетитом пробует первый в своей жизни абрикос.

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Теги: Бердянск, козел
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