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"Я лечу, але пристебніть мене!" Екстрім-політ на дельтаплані шокував мережу

STYLERКурйози    27.11.2018 - 22:41

На відеохостингу YouTube буквально за одну добу набрав майже 1,5 мільйона переглядів ролик, опублікований користувачем Gursk3. На відео показаний його невдалий політ на дельтаплані з інструктором.

Інцидент стався з героєм у Швейцарії в жовтні поточного року. На відео видно, що практично відразу після зльоту чоловік зрозумів - його страхувальна система ніяк не закріплена. Щоб не впасти з дельтаплану, що вже летить й швидко набирає висоту, чоловік схопився за залізну перетинку перед собою, а потім за спорядження інструктора. У такому стані він пролетів більше двох хвилин.

Під своїм відео герой сюжету написав: "Мій перший досвід польоту на дельтаплані став майже смертельним, оскільки мій ремінь безпеки не був пристебнутий до планеру. Протягом 2 хвилин і 14 секунд мені довелося боротися за своє життя! Посадка виявилася важкою, але я вижив, щоб розповісти цю історію".

Коли дельтаплан знизився, чоловік розтиснув руки і впав на землю. Як з'ясувалося пізніше, приземлення було жорстким - він зламав собі зап'ястя, а пізніше переніс складну операцію.

Раніше повідомлялося, що американський зонд InSight здійснив приземлення на Марс після майже семимісячного подорожі на 458 мільйонів кілометрів від Землі.

Також стало відомо, що угорська лоу-кост компанія Wizz Air планує розмістити в Україні флот з 10 літаків.

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