"Я лечу, но пристегните меня!" Экстрим-полет на дельтаплане шокировал сеть

На видеохостинге YouTube буквально за одни сутки набрал почти 1,5 миллиона просмотров ролик, опубликованный пользователем Gursk3. На видео показан его неудачный полет на дельтаплане с инструктором.

Инцидент произошел с героем в Швейцарии в октябре текущего года. На видео видно, что практически сразу после взлета мужчина понял - его страховочная система никак не закреплена. Чтобы не упасть с уже летящего и быстро набирающего высоту дельтаплана, он схватился за железную перекладину перед собой, а потом за снаряжение инструктора. В таком состоянии он пролетел более двух минут.

Под своим видео герой сюжета написал: "Мой первый опыт полета на дельтаплане стал почти смертельным, поскольку мой ремень безопасности не был пристегнут к планеру. В течение 2 минут и 14 секунд мне пришлось бороться за свою жизнь! Посадка оказалась тяжелой, но я выжил, чтобы рассказать историю".

Когда дельтаплан снизился, мужчина разжал руки и упал на землю. Как выяснилось позже, приземление было жестким - герой сломал себе запястье, а позже перенес сложную операцию.

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