ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Я лечу, но пристегните меня!" Экстрим-полет на дельтаплане шокировал сеть

STYLERКурьезы    27.11.2018 - 22:41

На видеохостинге YouTube буквально за одни сутки набрал почти 1,5 миллиона просмотров ролик, опубликованный пользователем Gursk3. На видео показан его неудачный полет на дельтаплане с инструктором.

Инцидент произошел с героем в Швейцарии в октябре текущего года. На видео видно, что практически сразу после взлета мужчина понял - его страховочная система никак не закреплена. Чтобы не упасть с уже летящего и быстро набирающего высоту дельтаплана, он схватился за железную перекладину перед собой, а потом за снаряжение инструктора. В таком состоянии он пролетел более двух минут.

Под своим видео герой сюжета написал: "Мой первый опыт полета на дельтаплане стал почти смертельным, поскольку мой ремень безопасности не был пристегнут к планеру. В течение 2 минут и 14 секунд мне пришлось бороться за свою жизнь! Посадка оказалась тяжелой, но я выжил, чтобы рассказать историю".

Когда дельтаплан снизился, мужчина разжал руки и упал на землю. Как выяснилось позже, приземление было жестким - герой сломал себе запястье, а позже перенес сложную операцию.

Ранее сообщалось, что американский зонд InSight совершил приземление на Марс после почти семимесячного путешествия на 458 миллионов километров с Земли.

Также стало известно, что венгерская лоу-кост компания Wizz Air планирует разместить в Украине флот из 10 самолетов.

Что может случиться во время поездки на машине

Видео РБК - Украина

Новости Украины полетысмертник
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь