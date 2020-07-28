Забув задекларувати подругу: Ілля Ківа жорстко зганьбився з квартирою в Києві

Ілля Ківа розповів, чому не вказав у декларації квартиру в Києві. Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" каже, що в цьому немає нічого дивного, адже там живе його подруга, з якою у нього просто... спільний секс.

Журналісти-розслідувачі каналу BIHUS info запитали у депутата, чому він приховує своє майно в центрі Києва (на вулиці Лютеранська, в елітному районі "Липки" в центрі столиці).

"Там живе моя подруга", - таке просте пояснення знайшов депутат відсутності нерухомості у фінансовому звіті.

Журналіст зауважив, що в декларації також потрібно вказувати співмешканку, якщо з нею є спільний побут.

"А у мене немає з нею спільного побуту. У мене з нею є спільний секс. Ось, ви зрозуміли, так? Буває і таке. А у вас буває спільний секс?" - відповів Ківа.

За даними журналістів, квартира, яку Ківа орендує в центрі Києва на вул. Лютеранській, має площу близько 100 кв. метрів. Ціна оренди становить від $1500 в місяць. Але в декларації нардепа ці витрати не вказані.

Ківа розповів, чому не вказав у декларації квартиру в центрі Києва (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

Користувачі мережі дивуються, як такі заяви може робити народний депутат.

"Таких гандольєрів ще пошукати треба, а його вибрали ті хто голосува за ОПЗЖ, цих ганд**ів!

Ківа - накурений кріт, який дивився "брейкінг бед;

І це би*ло народний депутат;

Хто таких орангутангів (я не по структуру тіла, а про розумові здібності) підтримав на виборах? Люди, ви що?" - пишуть українці

Зазначимо, що журналісти програми "Наші Гроші" нещодавно провели розслідування. Як виявилося, нардеп від ОПЗЖ задекларував квартиру, але він в ній не живе. По місту їздить в авто з неіснуючими номерами.

Крім того, в декларації він вказав, що володіє жмиховою ямою в Полтавській області, яку здавав в оренду і заробив на цьому 1,2 млн гривень за рік.

Раніше ми писали, що Ківу застукали в Раді за листуванням з "Яною Блядінською". Нардеп звітував перед дівчиною про витрати.