Забыл задекларировать подругу: Илья Кива жестко опозорился с квартирой в Киеве

Илья Кива рассказал, почему не указал в декларации квартиру в Киеве. Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" говорит, что в этом нет ничего странного, ведь там живет его подруга, с которой у него просто... общий секс.

Журналисты-расследователи канала BIHUS info спросили у депутата, почему он скрывает свое имущество в центре Киева (на улице Лютеранская, в элитном районе "Липки" в центре столицы).

"Там живет моя подруга", - такое простое объяснение нашел депутат отсутствию недвижимости в финансовом отчете.

Журналист заметил, что в декларации также нужно указывать сожительницу, если с ней есть общий быт.

"А у меня нет с ней общего быта. У меня с ней есть общий секс. Вот, вы поняли, да? Бывает и такое. А у вас бывает общий секс?" - ответил Кива.

По данным журналистов, квартира, которую Кива арендует в центре Киева на ул. Лютеранской, имеет площадь около 100 кв. метров. Цена аренды составляет от $1500 в месяц. Но в декларации нардепа эти расходы не указаны.

Кива рассказал, почему не указал в декларации квартиру в центре Киева (видео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

Пользователи сети недоумевают, как такие заявления может делать народный депутат.

"Таких гандольерів ще пошукати треба, а його вибрали ті хто голосува за ОПЗЖ, цих ганд**ів!

Кива - накуренный крот, который смотрел "брейкинг бэд;

І це би*ло народний депутат;

Хто таких орангутангів (я не про структуру тіла, а про розумові здібності) підтримав на виборах? Люди, ви що?" - пишут украинцы.

Отметим, что журналисты программы "Наші Гроші" недавно провели расследование. Как оказалось, нардеп от ОПЗЖ задекларировал квартиру, но он в ней не живет. По городу он ездит в авто с несуществующими номерами.

Кроме того в декларации он указал, что владеет жмыховой ямой в Полтавской области, которую сдавал в аренду и заработал на этом 1,2 млн гривен за год.

Ранее мы писали, что Киву застукали в Раде за перепиской с "Яной Блядинской". Нардеп отчитывался перед девушкой о расходах.