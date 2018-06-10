Богдан Юсипчук: Я зроблю те, чого не робив до мене ні один Холостяк

Чоловік розповів, чого чекає від проекту та яку дівчину шукає

Минулого тижня глядачі СТБ вперше за всю історію романтичного реаліті «Холостяк» дізналися, кого творці проекту розглядають як дев'ятого головного героя. Один з претендентів – актор і найкрасивіший чоловік в світі за версією конкурсу Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук.

Ми вирішили довідатися у Богдана, чому, незважаючи на титул найкрасивішого, він все ще самотній, а також якою має бути дівчина, з якою чоловік готовий побудувати відносини.

Фото: Богдан Юсипчук (прес-служба СТБ)

Як розповів потенційний Холостяк-9, поряд з собою він бачить дівчину, яка буде красивою як внутрішньо, так й зовні, а також розумною, ініціативною, з метою і чіткою життєвою позицією, вірною, люблячою і приймаючою любов. Чоловік також мріє, щоб у нього з обраницею була одна мета на двох.



Повний текст читайте тут: Фото: Владислав Безрук (прес-служба СТБ)Повний текст читайте тут: https://styler.rbc.ua/rus/tv-show/holostyak-9-sezon-glavnym-geroem-stat-izvestnyy-1528533721.html

Фото: Богдан Юсипчук (прес-служба СТБ)

«Навколо багато дівчат з вигляду красунь, а в душі усе навпаки. Просто за зовнішнім виглядом це легше приховати», - пояснює він.

Фото: Богдан Юсипчук (прес-служба СТБ)

Богдан неодружений, тому як бажання створити сім'ю, за його словами, прийшло до нього з часом. Але якщо він піде шукати любов на проекті, то обіцяє зробити те, чого не робив жоден Холостяк до нього.

«Це буде дійсно насичено й цікаво. Головне - розкрити кожну дівчину, щоб вони не грали, а «були», тоді все буде щиро і по-справжньому», - інтригує Богдан.

Фото: Холостяки (прес-служба СТБ)

Нагадаємо, вперше за всю історію романтичного реаліті «Холостяк» глядачі СТБ отримали можливість взяти участь у виборі головного героя. В ефірі фінального пост-шоу «Холостяк. Як вийти заміж» Роза Аль-Намрі назвала імена 5 претендентів, один із яких може стати дев'ятим Холостяком. Це Микита Добринін, Артем Приходько, Сергій Цибульський, Богдан Юсипчук та Владислав Безрук. Проголосувати за свого фаворита або запропонувати свій варіант можна на офіційному сайті та на сторінках соціальні мережі телеканалу СТБ, а також в додатку «Телепортал».