Известный украинский актер может стать героем 9 сезона Холостяк

Мужчина рассказал, чего ожидает от проекта и какую девушку ищет

Впервые за всю историю романического реалити "Холостяк" на СТБ зрители заранее смогли узнать имена кандидатов на роль главного героя 9 сезона проекта и даже поучаствовать в голосовании и высказать свои предпочтения

Один из претендентов – актер и самый красивый мужчина в мире по версии конкурса Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук.

Мы решили разузнать у Богдана, почему, несмотря на титул самого красивого, он все еще одинок, а также какой должна быть девушка, с которой мужчина готов построить отношения.

Фото: Богдан Юсипчук (пресс-служба СТБ)

Как рассказал потенциальный Холостяк-9, рядом с собой он видит девушку, которая будет красива внутренне и внешне, а также умна, инициативна, с целью и четкой жизненной позицией, верна, любяща и принимающая любовь. Мужчина также мечтает, чтобы у него с избранницей была одна цель на двоих.



Полный текст читайте здесь: Фото: Владислав Безрук (пресс-служба СТБ)Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/tv-show/holostyak-9-sezon-glavnym-geroem-stat-izvestnyy-1528533721.html

«Вокруг много девушек с виду красавиц, а в душе все наоборот, просто за внешним обликом это легче скрыть», - объясняет он.

Богдан холост, потому как желание создать семью, по его словам, пришло к нему со временем. Но если он пойдет искать любовь на проекте, то обещает сделать то, чего не делал ни один Холостяк до него.

«Это будет действительно насыщенно и интересно. Главное - раскрыть каждую девушку, чтобы они не играли а «были», тогда все будет искренне и по-настоящему», - интригует Богдан.

Напомним, впервые за всю историю романтического реалити «Холостяк» зрители СТБ получили возможность принять участие в выборе главного героя. В эфире финального пост-шоу «Холостяк. Как выйти замуж» Роза Аль-Намри назвала имена 5 претендентов, один из которых может стать девятым Холостяком.

Это Никита Добрынин, Артем Приходько, Сергей Цибульский, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук.

Проголосовать за своего фаворита или предложить свой вариант можно на официальном сайте и на страничках в социальных сетях телеканала СТБ, а также в приложении «Телепортал».