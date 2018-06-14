Відомий український актор стане суддею проекту Модель XL

Найкрасивіший чоловік в світі буде оцінювати дівчат у другому сезоні шоу

29-річний український актор театру і кіно та володар титулу найкрасивішого чоловіка за версією Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук вперше стане суддею проекту Модель XL.

Фото: Богдан Юсипчук (прес-служба 1+1)

"Моя місія на проекті – вселити впевненість у дівчат, яким не вистачає цього, розкрити в учасницях ті риси, яких вони самі у собі не помічають, зламати стереотипи щодо жіночої краси. Я впевнений, що зможу оцінити пишну красу, адже вважаю, кожна дівчина по-своєму гарна. Можливо, через кілька років саме пишна краса стане новим еталоном та модним трендом", - каже актор.

Крім Богдана, до журі увійдуть відома модель плюс сайз з Литви Тетяна Мацкевич, дизайнер Андре Тан, який створив колекцію одягу для жінок з пишними формами, а також ведуча теле-шоу Світське життя і Голос країни.

Фото: судді проекту (прес-служба 1+1)

До речі, Богдан знявся в серіалах "Мухтар", "Хазяйка" та фільмі "Тіні незабутих предків", а нещодавно представив свій короткометражний фільм "Містер Україна. Боротьба з собою" на каннському кінофестивалі.

Нагадаємо, що Богдан Юсипчук може стати наступним героєм Холостяка.

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