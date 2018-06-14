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Известный украинский актер станет судьей проекта Модель XL

STYLERТВ-шоу        14.06.2018 - 18:39
Модель XL (пресс-служба 1+1)
Модель XL (пресс-служба 1+1)

Самый красивый мужчина в мире будет оценивать девушек во втором сезоне шоу

29-летний украинский актер театра и кино и обладатель титула самого красивого мужчины по версии Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук впервые станет судьей проекта Модель XL. 

Фото: Богдан Юсипчук (пресс-служба 1+1)

"Моя миссия на проекте – вселить уверенность у девушек, которым не хватает этого, раскрыть в участницах те черты, которых они сами в себе не замечают, сломать стереотипы по поводу женской красоты. Я уверен, что смогу оценить пышную красоту, ведь считаю, каждая девушка по-своему красива. Возможно, через несколько лет именно пышная красота станет новым эталоном и модным трендом", - говорит актер.

Помимо Богдана, в жюри войдут известная модель плюс сайз из Литвы Татьяна Мацкевич, дизайнер Андре Тан, создавший коллекцию одежды для женщин с пышными формами, а также ведущая теле-шоу Світське життя и Голос країни.

Фото: судьи проекта (пресс-служба 1+1)

Кстати, Богдан снялся в сериалах "Мухтар", "Хозяйка" и фильме "Тени незабытых предков", а недавно представил свой короткометражный фильм "Мистер Украина. Борьба с собой" на каннском кинофестивале.

Напомним, что Богдан Юсипчук может стать следующим героем Холостяка.

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Теги: модель, актер, проект
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