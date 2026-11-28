Сколько платят на ребенка под опекой

Помощь назначают официальным опекунам и попечителям детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Опеку устанавливают над детьми до 14 лет, а попечительство - от 14 до 18 лет.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, в 2026 году базовая выплата составляет 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Для ребенка с инвалидностью - 3,5 прожиточного минимума.

С учетом действующих показателей это:

до 6 лет - 7 042,50 грн , для ребенка с инвалидностью - 9 859,50 грн;

, для ребенка с инвалидностью - от 6 до 18 лет - 8 780 грн, для ребенка с инвалидностью - 12 292 грн.

Если ребенок получает пенсию, алименты, стипендию или другую государственную помощь, эти средства учитываются при расчете. Тогда опекун получает разницу между установленным размером пособия и суммой других выплат. Исключение - государственная социальная помощь на ребенка с инвалидностью.

Как оформить выплату и какие документы нужны

Заявление может подать человек, официально назначенный опекуном или попечителем. Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАПа, уполномоченный орган местного совета, через портал Действие или по почте.

Обычно нужно подготовить:

заявление о назначении помощи;

свидетельство о рождении ребенка;

решение органа опеки и попечительства или суда об установлении опеки;

документы о пенсии, алиментах, стипендиях или других выплатах на ребенка - если они есть;

медицинское заключение об инвалидности ребенка - при наличии.

Согласно имеющимся инструкциям ПФУ понадобятся и документ, удостоверяющий личность опекуна, и его налоговый номер. Часть сведений Пенсионный фонд может получить самостоятельно.

Помощь назначают на 12 месяцев, после чего ее нужно оформить повторно. Она выплачивается ежемесячно, но не дольше, чем до достижения ребенком 18 лет. Подробности есть в инструкции ПФУ.

А если ребенка еще не оформили под опеку

Для случаев, когда ребенка временно устроили в семью родственников или знакомых, но она еще не получила статус ребенка-сироты или лишенного родительской опеки, существует отдельная выплата "Ребенок не один" .

Ее размер такой же, как пособия на ребенка на попечении: 2,5 прожиточного минимума, а для ребенка с инвалидностью - 3,5. Выплату назначают на период временного устройства, обычно не более чем на шесть месяцев. Если его продлили официальным решением, может быть продлена и помощь.

Как объясняют на сайте Минсоцполитики, для оформления необходимы заявление, документы опекуна, свидетельство о рождении ребенка и копия приказа службы по делам детей о временном устройстве.