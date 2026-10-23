Гриб, который оживает после дождя: где в Украине искать необычный щелелистник

Где искать обычную расщепку в лесах Украины

Щелелистник обыкновенный (Schizophyllum commune) распространен по всей территории Украины. Ее можно встретить в лесах Полесья, Карпатах, Лесостепи и степных регионах, а также в парках, садах и лесополосах. Распространение этого вида в разных частях страны подтверждают материалы Ecology and Evolution.

Искать его следует прежде всего на мертвой древесине: сухих ветвях, поваленных стволах и старых пеньках. Гриб поселяется преимущественно на древесине лиственных пород, в частности березы, дуба, тополя и ивы. Плодовые тела, как показала в видео на Youtube-shorts пользовательница Vika, часто такие грибы растут группами, словно маленькие веера, прикрепленные боком к коре.

Щелелистник может попадаться при сборе с конца лета до поздней осени, а при благоприятных условиях сохраняться на древесине и зимой. Поэтому даже в ноябре ее тоже можно заметить даже тогда, когда большинство привычных грибов уже исчезло.

Как щелелистник меняется в зависимости от погоды

Шапочка гриба обычно серовато-белая, покрыта тонким опушением и имеет форму веера. Ножка либо совсем отсутствует, либо очень коротка. Самое интересное скрывается снизу: вместо обычных пластинок можно увидеть складки, края которых расщеплены вдоль. Именно эта особенность дала грибу его название.



Когда погода сухая, плодное тело сморщивается, становится более жестким, а края складок загибаются внутрь. На микологическом ресурсе MykoWeb отмечают, что после дождя гриб поглощает воду, становится более мягким и расправляется. Благодаря этому он может восстанавливать образование и распространение споров.

Поэтому выражение "оживает после дождя" - образное. Гриб не возникает заново, а восстанавливает активность имеющегося плодового тела.

Почему этот гриб интересует ученых

Щелелистник обыкновенный стал объектом исследований благодаря своей выносливости и широкому распространению. Он приспособлен к средам, в которых влажность может существенно изменяться и способна переживать повторные циклы высыхания и увлажнения.

В научной статье о генетической структуре популяций Schizophyllum commune в Польше и Украине исследователи анализировали образцы из разных географических районов, в том числе из центральной и западной Украины. Это подтверждает, что гриб встречается в разных природных зонах, а не только в одном типе леса.

Интересный гриб "щелелистник обыкновенный" (фото: wikipedia.org)

Его способность переживать высыхание - еще один пример того, насколько разнообразными могут быть механизмы выживания грибов.

Можно ли собирать щелелистник для еды

Несмотря на необычные свойства, обычная расщепка считается несъедобной: ее мякоть тонкая, жесткая и кожистая. Потому собирать ее для приготовления блюд не стоит.

В то же время в части регионов Индии ее отваривают и подают как овощное блюдо или добавляют в супы. В Индонезии гриб также готовят с яйцами, овощами, специями и кокосовым молоком.

Кроме того, исследование традиционных пищевых практик в Центральном Сулавесе в Индонезии описывает несколько способов приготовления расщепки: ее жарят с яйцами и перцем, добавляют в овощные супы или готовят с кокосовым молоком. В других регионах грибы могут высушивать, а перед приготовлением повторно замачивать в воде, чтобы смягчить.



В то же время, способы приготовления зависят от местных традиций. То, что определенный вид едят в одной стране, не означает, что его следует самостоятельно собирать и пробовать в Украине. Щелелистник имеет жесткую текстуру, а любой дикий гриб нужно безошибочно определить для использования в пищу.

Также не следует определять грибы только по фотографии. Облик плодного тела может изменяться в зависимости от возраста и влажности, а подобные виды требуют внимательного различения.