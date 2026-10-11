Осенняя подготовка газона к зиме: что нужно сделать в октябре

Не оставляйте опавшие листья на газоне

Осенью важно регулярно убирать с газона опавшие листья. Если оставить их плотным слоем на длительное время, они будут перекрывать траве доступ к свету и воздуху, а также удерживать лишнюю влагу.

Небольшое количество сухих листьев можно измельчить газонокосилкой. Мелкие частицы будут быстрее разлагаться и не создадут плотного покрытия.

Когда в последний раз косить газон

Не стоит прекращать косить газон только потому, что наступила осень. Пока трава продолжает активно расти, ее можно скашивать по мере необходимости.

В то же время не следует срезать траву слишком коротко перед холодами. За одно кошение рекомендуют убирать не более трети высоты травы. Слишком низкое скашивание создает дополнительный стресс для газона.

Последнее кошение лучше планировать не по конкретной дате, а ориентируясь на погоду и скорость роста травы.

Нужно ли поливать газон осенью

Не стоит полностью отказываться от полива только из-за наступления прохладной погоды. Если осень сухая и естественных осадков недостаточно, газону все еще может потребоваться дополнительная влага.

В то же время чрезмерно поливать почву не нужно. При регулярных осенних дождях дополнительный полив может быть излишним.

Особенно важно следить за молодым газоном, который был посеян или восстановлен недавно: его корневая система еще нуждается в стабильном увлажнении.

Что делать с уплотненной почвой

Если после лета земля стала плотной, а вода плохо впитывается, осенью газону может помочь аэрация. Во время этой процедуры в почве делают небольшие отверстия, благодаря которым вода, воздух и питательные вещества легче поступают к корням.

Особенно актуальна аэрация для участков, по которым часто ходят или где почва сильно уплотнилась.

Однако необходимость аэрации и оптимальное время ее проведения зависят от типа газонной травы и местного климата.

Нужно ли удобрять газон в октябре

Осенняя подкормка может быть полезна для некоторых видов газонных трав, но универсального правила для всех участков нет. Тип удобрения и сроки его внесения зависят от вида травы, состояния почвы и климатических условий.

Поэтому не стоит вносить удобрения только потому, что наступил октябрь. Если газон нуждается в подкормке, лучше ориентироваться на его состояние и рекомендации для конкретного вида травы.

Правильная подготовка осенью не гарантирует идеального газона весной, однако помогает снизить зимний стресс для травы и создать лучшие условия для ее восстановления после холодов.