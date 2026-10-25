Порошок, гель и капсулы для стирки: в чем разница и для каких вещей они подходят
Белые хлопчатобумажные полотенца, цветные футболки и спортивная одежда нуждаются в разном подходе к стирке. Порошок с отбеливающими компонентами подходит не для всех тканей, а гель не обязателен для всей синтетики.
Styler рассказывает, чем стирать полотенца и синтетическую одежду, опираясь на рекомендации производителей и организаций по уходу за текстилем.
Чем стирать белые и цветные полотенца
Для полотенец важны цвет и разрешен уход. Ariel рекомендует для белых вещей, в том числе полотенец, средства с отбеливающими компонентами, а для цветных - без них.
Ориентироваться можно так:
- Белые полотенца - порошок для белых вещей, если разрешено отбеливание.
- Цветные полотенца - гель или порошок для цветных тканей без отбеливателя.
- Темные полотенца - средство для цветного или темного белья.
Полотенца можно стирать и гелем - проверьте, для каких тканей и цветов он предназначен.
Что выбрать для синтетики и спортивной одежды
Для цветной синтетики можно выбрать жидкое средство с соответствующей маркировкой.
Для синтетической спортивной одежды UNIQLO рекомендует использовать специальное средство и стирать вещи при температуре не выше 30 градусов. Для других изделий ориентируйтесь на их ярлыки: универсального требования стирать всю синтетику только гелем или специальным средством нет.
Порошок также подходит для некоторых из полиэстера и его смесей, если средство предназначено для такого материала.
Когда более удобны порошок, гель или капсулы
Для пятен от земли и жира могут потребоваться разные средства.
Как объясняет Whirlpool, выбор средства зависит и от типа загрязнения:
- Порошок хорошо подходит для удаления грязи, включая земли и глины. Однако в холодной воде некоторые порошки растворяются хуже и могут оставлять следы.
- Гель или жидкое средство легче растворяется при низкой температуре и удобно для предварительной обработки жирных пятен.
- Капсулы содержат предварительно отмеренную порцию концентрированного средства, однако их количество нужно подбирать по инструкции изготовителя.
Капсулы можно использовать для полотенец и синтетической одежды, если они подходят для соответствующего типа ткани и температуры.
По рекомендациям Американского института очистки (ACI) капсулы нужно:
- класть непосредственно в барабан перед загрузкой белья;
- не добавлять в отсек для порошка или геля;
- брать только сухими руками;
- не разрезать и не прокалывать оболочку.
Капсулы не используют для ручной стирки или предварительной обработки пятен. Хранить их следует в оригинальной закрытой упаковке, недоступной для детей.
Почему кондиционер подходит не всем вещам
Кондиционер может сделать полотенца более мягкими, но снизить их способность впитывать воду.
В советах LG рекомендуется избегать кондиционера во время стирки полотенец и использовать специальный режим для них, если он предусмотрен в машине.
Для спортивной одежды могут действовать ограничения. К примеру, Nike не рекомендует использовать кондиционер для спортивных тканей, отводящих влагу. Он может оставлять на волокнах налет, из-за которого материал хуже выполняет свои функции.
Что проверить перед стиркой
Перед стиркой проверьте ярлык на вещи.
Международная ассоциация GINETEX объясняет, что цифра внутри символа стирки означает максимально допустимую температуру, а линии под ней указывают на необходимость более деликатного режима.
Отдельно проверьте треугольник на ярлыке:
- Пустой треугольник - разрешает использование кислородных и хлорных отбеливателей.
- Треугольник с двумя наклонными линиями позволяет только кислородные отбеливатели.
- Перечеркнутый треугольник - означает, что отбеливание запрещено. В таком случае выбирайте средство без отбеливающих компонентов.
Перед запуском машины проверьте:
- подходит ли средство для белой или цветной одежды;
- можно ли использовать его при выбранной температуре;
- правильно ли отмерена доза с учетом количества белья, степени загрязнения и жесткости воды.
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