Порошок, гель и капсулы для стирки: в чем разница и для каких вещей они подходят

Чем стирать белые и цветные полотенца

Для полотенец важны цвет и разрешен уход. Ariel рекомендует для белых вещей, в том числе полотенец, средства с отбеливающими компонентами, а для цветных - без них.

Ориентироваться можно так:

Белые полотенца - порошок для белых вещей, если разрешено отбеливание.

- порошок для белых вещей, если разрешено отбеливание. Цветные полотенца - гель или порошок для цветных тканей без отбеливателя.

- гель или порошок для цветных тканей без отбеливателя. Темные полотенца - средство для цветного или темного белья.

Полотенца можно стирать и гелем - проверьте, для каких тканей и цветов он предназначен.

Что выбрать для синтетики и спортивной одежды

Для цветной синтетики можно выбрать жидкое средство с соответствующей маркировкой.

Для синтетической спортивной одежды UNIQLO рекомендует использовать специальное средство и стирать вещи при температуре не выше 30 градусов. Для других изделий ориентируйтесь на их ярлыки: универсального требования стирать всю синтетику только гелем или специальным средством нет.

Порошок также подходит для некоторых из полиэстера и его смесей, если средство предназначено для такого материала.

Когда более удобны порошок, гель или капсулы

Для пятен от земли и жира могут потребоваться разные средства.

Как объясняет Whirlpool , выбор средства зависит и от типа загрязнения:

Порошок хорошо подходит для удаления грязи, включая земли и глины. Однако в холодной воде некоторые порошки растворяются хуже и могут оставлять следы.

хорошо подходит для удаления грязи, включая земли и глины. Однако в холодной воде некоторые порошки растворяются хуже и могут оставлять следы. Гель или жидкое средство легче растворяется при низкой температуре и удобно для предварительной обработки жирных пятен.

легче растворяется при низкой температуре и удобно для предварительной обработки жирных пятен. Капсулы содержат предварительно отмеренную порцию концентрированного средства, однако их количество нужно подбирать по инструкции изготовителя.

Капсулы можно использовать для полотенец и синтетической одежды, если они подходят для соответствующего типа ткани и температуры.

По рекомендациям Американского института очистки (ACI) капсулы нужно:

класть непосредственно в барабан перед загрузкой белья;

не добавлять в отсек для порошка или геля;

брать только сухими руками;

не разрезать и не прокалывать оболочку.

Капсулы не используют для ручной стирки или предварительной обработки пятен. Хранить их следует в оригинальной закрытой упаковке, недоступной для детей.

Почему кондиционер подходит не всем вещам

Кондиционер может сделать полотенца более мягкими, но снизить их способность впитывать воду.

В советах LG рекомендуется избегать кондиционера во время стирки полотенец и использовать специальный режим для них, если он предусмотрен в машине.

Для спортивной одежды могут действовать ограничения. К примеру, Nike не рекомендует использовать кондиционер для спортивных тканей, отводящих влагу. Он может оставлять на волокнах налет, из-за которого материал хуже выполняет свои функции.

Что проверить перед стиркой

Перед стиркой проверьте ярлык на вещи.

Международная ассоциация GINETEX объясняет, что цифра внутри символа стирки означает максимально допустимую температуру, а линии под ней указывают на необходимость более деликатного режима.

Отдельно проверьте треугольник на ярлыке:

Пустой треугольник - разрешает использование кислородных и хлорных отбеливателей.

- разрешает использование кислородных и хлорных отбеливателей. Треугольник с двумя наклонными линиями позволяет только кислородные отбеливатели.

позволяет только кислородные отбеливатели. Перечеркнутый треугольник - означает, что отбеливание запрещено. В таком случае выбирайте средство без отбеливающих компонентов.

Перед запуском машины проверьте: