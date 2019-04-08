За 5 років війни на Донбасі в квітні загинули 123 українських воїна

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил за перший тиждень квітня 2019 були смертельно поранені п'ятеро військовослужбовців ЗСУ. Як повідомили у благодійному фонді "Поверись живим", проаналізувавши втрати нашої країни в квітні за 5 років російсько-української війни на Донбасі, всього за цей період загинуло 123 військовослужбовців ЗСУ.

Цього року 6 квітня близько хутора Вільний у Луганській області загинули двоє бійців - Іван Лисиця і Дмитро Стрекнєв. Близько опівночі окупанти з метою виявити системи вогню українських військових обстріляли позиції ВСУ з 82-мм мінометів.

Дмитро Стрекнєв був гранатометчиком, а Іван Лисиця - номером кулеметного розрахунку. Бійці разом із побратимами відкрили вогонь і змусили ворога припинити обстріл. Самі Дмитро та Іван при цьому отримали важкі кульові поранення, які були не сумісні з життям.

Лисиця - уродженець села Карпівка Дніпропетровської області. 3 квітня молодому воїну виповнилося 23 роки. Стрекнєву було всього 20 років, він народився у Сватовому Луганської області.

20-річний воїн Дмитро Стрекнєв (фото: facebook.com/andrei.rumaryk)

Як розповів менеджер по роботі з військовими фонду "Поверись живим" Андрій Римарук, хлопець мріяв бути кулеметником.

Іван і Дмитро стали четвертою і п'ятою втратами на фронті за перший тиждень квітня.

Українські воїни Дмитро Стрекнєв та Іван Лисиця (фото: savelife.in.ua)

2 квітня біля села Новозванівка у Луганській області в результаті мінометного обстрілу загинули бійці 46-го окремого батальйону спецпризначення ЗСУ "Донбас-Україна" - відома волонтерка і доброволець Яна Червона з Харкова і Олександр Мілютін з Бахмута.

Того ж дня в Авдіївці Донецької області в результаті ДТП загинув 27-річний український воїн Роман Федоришин з позивним Федя, кавалер ордена "Лицарський Хрест добровольця".

5 квітня біля селища Піски в Донецькій області від кулі снайпера загинув військовослужбовець 57-й ОМПБр Юрій Фармагей з Вінницької області.

З 2014 по 2019 роки в період квітня на Донбасі загинули 123 українських воїнів.

У 2018 році перший тиждень квітня пройшов без втрат, однак протягом місяця загинули 13 бійців. У той же час, один з них був поранений в грудні 2017-го і помер у квітні, так і не прийшовши до тями.

За даними створеної волонтерами Книги пам'яті загиблих, у квітні 2014 року загинули 7 військовослужбовців. Один з них - майор Станіслав Карачевський - загинув у перший тиждень місяця, його застрелив офіцер російської армії в Криму під час окупації півострова.

У квітні 2015 році від поранень на Донбасі у зоні бойових дій загинули 47 військовослужбовців (один воїн помер у госпіталі після місячного перебування в комі в результаті отриманих поранень). У перший тиждень квітня Україна втратила 15 бійців.

У цей же період 2016 року загинули 30 військових, 6 - в перший тиждень квітня.

У квітні 2017 року втрати ЗСУ склали 26 військовослужбовців (двоє з них померли від раніше отриманих поранень), за перший тиждень - 8 українських бійців.

Нагадаємо, що на фронті на Донбасі в зоні проведення ООС у березні 2019 року загинули десять українських військових.

Також ми писали про те, що в останній день березня на Донбасі в зоні ООС помер воїн ЗСУ Дмитро. У хлопця 31 березня на власний день народження зупинилося серце прямо на бойовому посту.

Зазначимо, що на Донбасі під контроль української армії в 2018 році перейшли чергові території в районі прифронтових "сірих зон".