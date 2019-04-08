За 5 лет войны на Донбассе в апреле погибли 123 украинских воина

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за первую неделю апреля 2019 были смертельно ранены пятеро военнослужащих ВСУ. Как сообщили в благотворительном фонде "Поверись живим", проанализировав потери нашей страны в апреле за 5 лет российско-украинской войны на Донбассе, всего за этот период погибли 123 военнослужащих ВСУ.

В этом году 6 апреля около хутора Вольный в Луганской области погибли двое бойцов - Иван Лисица и Дмитрий Стрекнев. Около полуночи оккупанты с целью обнаружить системы огня украинских военных обстреляли позиции ВСУ из 82-мм минометов.

Дмитрий Стрекнев был гранатометчиком, а Иван Лисица - номером пулеметного расчета. Бойцы вместе с побратимами открыли огонь и заставили врага прекратить обстрел. Сами Дмитрий и Иван при этом получили тяжелые пулевые ранения, которые были не совестимы с жизнью.

Лисица - уроженец села Карповка Днепропетровской области. 3 апреля молодому воину исполнилось 23 года. Стрекневу было всего 20 лет, он родился в Сватово Луганской области.

20-летний воин Дмитрий Стрекнев (фото: facebook.com/andrei.rumaryk)

Как рассказал менеджер по работе с военными фонда "Поверись живим" Андрей Римарук, парень мечтал быть пулеметчиком.

Иван и Дмитрий стали четвертной и пятой потерями на фронте за первую неделю апреля.

Украинские воины Дмитрий Стрекнев и Иван Лисица (фото: savelife.in.ua)

2 апреля около села Новозвановка в Луганской области в результате минометного обстрела погибли бойцы 46-го отдельного батальона спецназначения ВСУ "Донбасс-Украина" - известная волонтер и доброволец Яна Червона из Харькова и Александр Милютин из Бахмута.

В тот же день в Авдеевке Донецкой области в результате ДТП погиб 27-летний украинский воин Роман Федоришин с позывным Федя, кавалер ордена "Рыцарский Крест добровольца".

5 апреля возле поселка Пески в Донецкой области от пули снайпера погиб военнослужащий 57-й ОМПБр Юрий Фармагей из Винницкой области.

С 2014 по 2019 годы в период апреля на Донбассе погибли 123 украинских воинов.

В 2018 году первая неделю апреля прошла без потерь, однако в течение месяца погибли 13 бойцов. В то же время, один из них был ранен в декабре 2017-го и скончался в апреле, так и не придя в сознание.

По данным созданной волонтерами Книги памяти погибших, в апреля 2014 года погибли 7 военнослужащих. Один из них - майор Станислав Карачевский - погиб в первую неделю месяца, его застрелил офицер российской армии в Крыму во время оккупации полуострова.

В апреле 2015 году от ранений на Донбассе в зоне боевых действия погибли 47 военнослужащих (один воин умер в госпитале после месячного пребывания в коме в результате полученных ранений). В первую неделю апреля Украина потеряла 15 бойцов.

В этот же период 2016 года погибли 30 военных, 6 - в первую неделю апреля.

В апреле 2017 года потери ВСУ составили 26 военнослужащих (двое из них умерли от ранее полученных ранений), за первую неделю - 8 украинских бойцов.

Напомним, что на фронте на Донбассе в зоне проведения ООС в марте 2019 года погибли десять украинских военных.

Также мы писали о том, что в последний день марта на Донбассе в зоне ООС скончался воин ВСУ Дмитрий. У парня 31 марта в собственный день рождения остановилось сердце прямо на боевом посту.

Отметим, что на Донбассе под контроль украинской армии в 2018 году перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон".