Загинув, рятуючи побратима: під Черніговом проводили в останню путь 19-річного бійця

Відео: У Дігтярівці Новгород-Сіверського району попрощалися із загиблим воїном (YouTube/UA: ЧЕРНІГІВ)

У минулу п'ятницю, 9 листопада о 21.30 в результаті вогнепального поранення загинув 19-річний Іван Воробей, військовослужбовець Збройних сил України. Хлопець служив у 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді. Похорон бійця пройшли в його рідному селі - Дігтярівці Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Попрощатися з бійцем прийшли його побратими і односельці. Проводжали в останню путь Івана стоячи на колінах.

Фото: Іван Воробей (novynarnia.com)

Загинув Іван від кулі снайпера на території Луганської області. Під ворожим обстрілом Іван намагався надати першу допомогу пораненому побратиму. Однак за фатальним збігом обставин, сам став жертвою снайпера терористів. Кулі потрапили йому в голову і серце.

Раніше Styler розповідали зворушливу історію 21-річного донеччанина, патріота України, військовослужбовця з позивним "Растишка". Він загинув 27 березня 2017 в результаті боїв поблизу села Новолуганське (Бахмутський район, Донецька область). Смерть настала від тяжких поранень, які він отримав від підриву на розтяжці.

Відео РБК-Україна