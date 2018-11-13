Погиб, спасая побратима: под Черниговом проводили в последний путь 19-летнего бойца

Видео: В Дегтяревке Новгород-Северского района попрощались с погибшим воином (YouTube/UA: ЧЕРНІГІВ)

В минувшую пятницу, 9 ноября в 21.30 в результате огнестрельного ранения погиб 19-летний Иван Воробей, военнослужащий Вооруженных сил Украины. Парень служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Похороны бойца прошли в его родном селе - Дегтяревке Новгород-Северского района Черниговской области.

Попрощаться с бойцом пришли его побратимы и односельчане. Провожали в последний путь Ивана стоя на коленях.

Фото: Иван Воробей (novynarnia.com)

Погиб Иван от пули снайпера на территории Луганской области. Под вражеским обстрелом Иван пытался оказать первую помощь раненому побратиму. Однако по роковому стечению обстоятельств сам стал жертвой снайпера террористов. Пули попали ему в голову и сердце.

Ранее Styler рассказывали трогательную историю 21-летнего дончанина, патриота Украины, военнослужащего с позывным "Растишка". Он погиб 27 марта 2017 в результате боев вблизи села Новолуганское (Бахмутский район, Донецкая область). Смерть наступила от тяжких ранений, которые он получил от подрыва на растяжке.

Видео РБК-Украина