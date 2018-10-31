"Було страшно": молода жінка розповіла, як опанувала нову професію і стала "чистити" рідну землю від мин

Колаж РБК-Україна

У жінки підростає маленький син і вона хоче, щоб він спокійно гуляв по рідній землі

Молода жінка з Луганської області опанувала нову професію, після того як вийшла з декрету. Олена Чиж стала деминером – людиною, яка "чистить" землю від вибухівки. Свою історію жінка розповіла для "Свої.City".

Олена Чиж родом з Первомайська Луганської області. У 2014 році вона переїхала жити до матері в сусіднє селище Золоте, яке залишилося під контролем України. Жінка перебувала у декретній відпустці і після його закінчення планувала повернутися на колишнє місце роботи – в Державну міграційну службу.

Але повернутися в Первомайськ Олена не змогла, крім того, вона розлучилася з чоловіком через політичні розбіжності.

"Тоді ми ще не розуміли, що повернутися до колишнього життя не вийде. Виїжджали максимум на місяць, думаючи, що все владнається, ми повернемося, і будемо жити, як раніше. Але пройшов місяць, два, рік, ніяких поліпшень не було", – поділилася вона.

Коли закінчилася декретна відпустка, Олена, заручившись підтримкою матері, вирішила шукати нову роботу і натрапила на оголошення про посаду деминера. Таку вакансію пропонувала міжнародна гуманітарна асоціація Danish Demining Group, яка працює в Україні з 2014 року і спеціалізується на розмінуванні територій.

Олена заповнила заявку і відправила резюме. Їй передзвонили і запросили на співбесіду, а потім її кандидатуру схвалили.

"Навчання у нас проходило трохи більше місяця, але це була в основному теорія - практика почалася вже під час роботи. Відмінно пам'ятаю свій перший робочий день - 16 травня цього року. Ми приїхали в Мирну Долину. Вперше - в бронежилетах, виллерах, в повному спорядженні - і на відкритому полі. Емоцій, звичайно, була маса, і не тільки позитивних. Було страшно", - розповіла Олена Чиж.

Фото: Олена Чиж (svoi.city)

Сім'я не одразу впізнала, чим займається жінка і після того, як дізналася, як зізнається Олена, їм залишилося тільки змиритися.

В процесі роботи, якою Олена займається вже півроку, команда займається чищенням Мирної Долини. Група жодного разу не потрапляла під обстріл, так як в організації є ті, хто моніторить ситуацію на фронті.

Робочий день починається о 8 ранку – з побудови та інструктажу по техніці безпеки. Потім група одягає спеціальне спорядження і відправляється на позиції. В кінці кожної години – 10 хвилин відпочинку. Користуватися мобільними телефонами заборонено. Вдень покладається обід. Деминери працюють шість днів на тиждень, а в неділю відпочивають. Крім того, за місяць у них накопичується тиждень вихідних.

Олена зізнається, що сама головна перешкода в роботі – це нестійка погода. Якщо хмарно або дощитиме – робота зупиняється, так як видимість і чутність стає гірше.

"Я б хотіла вірити в те, що війна закінчиться. Але ця небезпека від мін нікуди не дінеться - напхати землю легко, а от витягти - важко. Так що моя робота на довгі роки: будемо намагатися все це прибирати, щоб тут знову змогли працювати фермери, щоб я і моя дитина могли спокійно вийти на вулицю і прогулятися по цих місцях. А не так, як зараз, коли боїшся зробити кожен крок", - розповіла жінка.

Фото: Команда демінерів (svoi.city)

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Відео: РБК-Україна