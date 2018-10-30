В Укране запускают "горячую линию" для военных и членов их семей

Сервис внедряют для понимания ситуации, сложившейся в воинских частях
Для украинских военнослужащих и членов их семей со среды, 31 октября, запускают "горячую линию". Об этом сообщил командующий войсками оперативного командования "Запад" в Минобороны Александр Павлюк на своей странице в соцсети Facebook.
Отмечается, что сервис внедряют для понимания ситуации, сложившейся в воинских частях и учреждениях оперативного командования "Запад", а также для быстрого реагирования на возникающие проблемные вопросы.
Скрин: facebook.com/zaliznabrygada
"По указанным телефонам и адресу электронной почты можно будет позвонить (написать письмо) и получить нужную информацию или помощь", – говорится в публикации.
Как сообщалось ранее, командующий операции объединенных сил (ООС) Сергей Наев рассказал, что перед украинскими военными не стоит задача освободить Дебальцево или другой населенный пункт - цель ООС заключается в освобождении всей временно оккупированной территории.
Напомним, что ранее полицейский рассказал Styler, куда обращаться, если наряд не приехал на вызов.
Также мы писали, что в Украине появится новый сокращенный номер горячей линии Министерства внутренних дел.
Видео: РБК-Украина