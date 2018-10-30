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В Укране запускают "горячую линию" для военных и членов их семей

STYLERВойна    30.10.2018 - 20:55
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Сервис внедряют для понимания ситуации, сложившейся в воинских частях

Для украинских военнослужащих и членов их семей со среды, 31 октября, запускают "горячую линию". Об этом сообщил командующий войсками оперативного командования "Запад" в Минобороны Александр Павлюк на своей странице в соцсети Facebook

Отмечается, что сервис внедряют для понимания ситуации, сложившейся в воинских частях и учреждениях оперативного командования "Запад", а также для быстрого реагирования на возникающие проблемные вопросы.

В Укране запускают &quot;горячую линию&quot; для военных и членов их семей

Скрин: facebook.com/zaliznabrygada

"По указанным телефонам и адресу электронной почты можно будет позвонить (написать письмо) и получить нужную информацию или помощь", – говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, командующий операции объединенных сил (ООС) Сергей Наев рассказал, что перед украинскими военными не стоит задача освободить Дебальцево или другой населенный пункт - цель ООС заключается в освобождении всей временно оккупированной территории.

Напомним, что ранее полицейский рассказал Styler, куда обращаться, если наряд не приехал на вызов.

Также мы писали, что в Украине появится новый сокращенный номер горячей линии Министерства внутренних дел. 

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Видео: РБК-Украина

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