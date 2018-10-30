В Україні запускають "гарячу лінію" для військових та членів їх сімей

Фото: колаж РБК-Україна

Сервіс впроваджують для розуміння ситуації, що склалася у військових частинах

Для українських військовослужбовців та членів їх сімей від середи, 31 жовтня, запускають "гарячу лінію". Про це повідомив командувач військами оперативного командування "Захід" в Міноборони Олександр Павлюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Наголошується, що сервіс впроваджують для розуміння ситуації, що склалася у військових частинах і установах оперативного командування "Захід", а також для швидкого реагування на виникаючі проблемні питання.

Скрін: facebook.com/zaliznabrygada

"За вказаними телефонами і адресою електронної пошти можна буде зателефонувати (написати листа) та отримати потрібну інформацію або допомогу", – йдеться в публікації.

Як повідомлялося раніше, командувач операції об'єднаних сил (ООС) Сергій Наївши розповів, що перед українськими військовими не стоїть завдання звільнити Дебальцеве або інший населений пункт - мета ООС полягає у звільненні всій тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, що раніше поліцейський розповів Styler, куди звертатися, якщо вбрання не приїхав на виклик.

Також ми писали, що в Україні з'явиться новий скорочений номер гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ.

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Відео: РБК-Україна