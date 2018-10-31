"Было страшно": молодая женщина рассказала, как освоила новую профессию и стала "чистить" родную землю от мин

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У женщины подрастает маленький сын и она хочет, чтобы он спокойно гулял по родной земле

Молодая женщина из Луганской области освоила новую профессию, после того как вышла из декрета. Елена Чиж стала деминером – человеком, который "чистит" землю от взрывчатки. Свою историю женщина рассказала для "Свои.City".

Елена Чиж родом из Первомайска Луганской области. В 2014 году она переехала жить к матери в соседний поселок Золотое, который остался под контролем Украины. Женщина находилась в декретном отпуске и после его окончания планировала вернуться на прежнее место работы – в Государственную миграционную службу.

Но вернуться в Первомайск Елена не смогла, кроме того, она рассталась с мужем из-за политических разногласий.

"Тогда мы еще не понимали, что к прежней жизни вернуться не получится. Выезжали максимум на месяц, думая, что все утрясется, мы вернемся, и будем жить, как раньше. Но прошел месяц, два, год, никаких улучшений не было" – поделилась она.

Когда закончился декретный отпуск, Елена, заручившись поддержкой матери, решила искать новую работу и наткнулась на объявление о должности деминера. Такую вакансию предлагала международная гуманитарная ассоциация Danish Demining Group, которая работает в Украине с 2014 года и специализируется на разминировании территорий.

Елена заполнила заявку и отправила резюме. Ей перезвонили и пригласили на собеседование, а потом одобрили ее кандидатуру.

"Обучение у нас проходило чуть больше месяца, но это была в основном теория - практика началась уже во время работы. Отлично помню свой первый рабочий день - 16 мая этого года. Мы приехали в Мирную Долину. Впервые - в бронежилетах, виллерах, в полном снаряжении - и на открытом поле. Эмоций, конечно, была масса, и не только положительных. Было страшно", - рассказала Елена Чиж.

Фото: Елена Чиж (svoi.city)

Семья не сразу узнала, чем занимается женщина и после того, как узнала, как признается Елена, им осталось только смириться.

В процессе работы, которой Елена занимается уже полгода, команда занимается чисткой Мирной Долины. Группа ни разу не попадала под обстрел, так как в организации есть те, кто мониторит ситуацию на фронте.

Рабочий день начинается в 8 утра – с построения и инструктажа по технике безопасности. Потом группа надевает специальное снаряжение и отправляется на позиции. В конце каждого часа – 10 минут отдыха. Пользоваться мобильными телефонами запрещено. Днем полагается обед. Деминеры работают шесть дней в неделю, а в воскресенье отдыхают. Кроме того, за месяц у них накапливается неделя выходных.

Елена признается, что самая главная преграда в работе – это неустойчивая погода. Если пасмурно или дождливо – работа останавливается, так как видимость и слышимость становится хуже.

"Я бы хотела верить в то, что война закончится. Но эта опасность от мин никуда не денется - напичкать землю легко, а вот извлечь - трудно. Так что моя работа на долгие годы: будем стараться все это убирать, чтобы здесь снова смогли работать фермеры, чтобы я и мой ребенок могли спокойно выйти на улицу и прогуляться по этим местам. А не так, как сейчас, когда боишься сделать каждый шаг", - рассказала женщина.

Фото: Команда деминеров (svoi.city)

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтер рассказал о взятии под контроль ВСУ новых территорий в "серой зоне".

А также мы сообщали о том, что в Украине запускают "горячую линию" для военных и членов их семей.

Видео: РБК-Украина