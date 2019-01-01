Герої не вмирають! Втрати українських військових на Донбасі в грудні

Українські бійці, які загинули на Донбасі у грудні 2018 року (фото: РБК-Україна)

У грудні 2018 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російські найманці і проросійські бойовики вбили 7 українських воїнів.

Ці люди поклали свої життя за свободу українського народу і української землі. Ми їх не забудемо ніколи!

Ми нагадаємо вам імена Героїв, для яких ця зима стала останньою...

Богдан Хлівний. Старший солдат 14-ї ОМБр загинув 4 грудня близько 9:00 від кулі снайпера поблизу села Новозвановка.

Богдан Хлівний

Олександр Коломієць загинув увечері 7 дкабря від смертельного кульового поранення під час виконання бойового завдання на спостережному посту на Маріупольському напрямку. У бійця залишилися батьки і сестра.

Віктор Куроп'ятник загинув 13 грудня під час обстрілу поблизу села Гнутове на Маріупольському напрямку від кулі снайпера в голову. Залишилися дружина і троє синів.

Владислав Простяков. Боєць 1996 року народження 13 грудня під час обстрілу поблизу села Гнутове отримав важкі поранення, які виявилися несумісними з життям. Помер у військовому госпіталі Маріуполя. Батьки втратили єдиного сина...

Владислав Простяков

Денис Лошкарьов загинув 15 грудня від кулі снайпера поблизу села Гнутове. Залишилися дружина і троє дітей - два сини і дочка.

Олексій Гребенюк на Світлодарськ дузі отримав важке поранення в живіт 7 листопада. З військового госпіталю Бахмута був доставлений в реанімацію до Харкова, звідки літаком переправлений в Київ. 40 діб боровся за життя, але помер, не приходячи в свідомість. Залишилися дружина, син і дочка.

Євген Тоненьков помер 25 грудня від кульового поранення в голову, яке отримав два дні тому під час бойових дій поблизу села Кримське. Батьки бійця померли, залишилися брат, дружина і дворічний син...

Євген Тоненьков

Крім того, в зоні ООС в грудні обірвалися життя Олександра Іванішка, Віталія Василевського, В'ячеслава Мороза та Ігоря Тарновецького.

Styler висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих бійців. Їхні подвиги не будуть забуті. Їхні імена назавжди залишаться в пам'яті всіх українців. Ми переможемо. Слава Україні!

Нагадаємо, в листопаді цього року в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули 10 українських воїнів.

Українські воїни, загиблі на Донбасі в листопаді 2018 року (фото: РБК-Україна)