Герои не умирают! Потери украинских военных на Донбассе в декабре

Украинские бойцы, погибшие на Донбассе в декабре 2018 года (видео: РБК-Украина)

В декабре 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские наемники и пророссийские боевики убили 7 украинских воинов.

Эти люди положили свои жизни за свободу украинского народа и украинской земли. Мы их не забудем никогда!

Мы напомним вам имена Героев, для которых эта зима стала последней...

Богдан Хливный. Старший солдат 14-й ОМБр погиб 4 декабря около 9:00 от пули снайпера вблизи села Новозвановка.

Богдан Хливный

Александр Коломиец погиб вечером 7 дкабря от смертельного пулевого ранения во время выполнения боевой задачи на наблюдательном посту на Мариупольском направлении. У бойца остались родители и сестра.

Виктор Куропьятник погиб 13 декабря во время обстрела вблизи села Гнутово на Мариупольском направлении от пули снайпера в голову. Остались жена и трое сыновей.

Владислав Простяков. Боец 1996 года рождения 13 декабря во время обстрела вблизи села Гнутово получил тяжелые ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Умер в военном госпитале Мариуполя. Родители потеряли единственного сына...

Владислав Простяков

Денис Лошкарев погиб 15 декабря от пули снайпера вблизи села Гнутово. Остались жена и трое детей - два сына и дочь.

Алексей Гребенюк на Светлодарск дуге получил тяжелое ранение в живот 7 ноября. Из военного госпиталя Бахмута был доставлен в реанимацию в Харьков, откуда самолетом переправлен в Киев. 40 суток боролся за жизнь, но умер, не приходя в сознание. Остались жена, сын и дочь.

Евгений Тоненьков скончался 25 декабря от пулевого ранения в голову, которое получил два дня назад во время боевых действий вблизи села Крымское. Родители бойца умерли, остались брат, жена и двухлетний сын...

Евгений Тоненьков

Кроме того, в зоне ООС в декабре оборвались жизни Александра Иванишко, Виталия Василевского, Вячеслава Мороза и Игоря Тарновецкого.

Styler выражает глубокие соболезнования родным, близким и побратимам погибших бойцов. Их подвиги не будут забыты. Их имена навсегда останутся в памяти всех украинцев. Мы победим. Слава Украине!

Напомним, в ноябре этого года в зоне проведения операции Объединенных сил погибли 10 украинских воинов.

Украинские воины, погибшие на Донбассе в ноябре 2018 года (видео: РБК-Украина)