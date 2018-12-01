Герои не умирают! Потери украинских военных на Донбассе в ноябре

Украинские воины, погибшие на Донбассе в ноябре 2018 года (видео: РБК-Украина)

В ноябре 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил российские наемники убили 10 украинских воинов.

Отважные бойцы, для которых эта осень стала последней, положили свои жизни за свободу украинского народа и украинской земли. Имена Героев будут оставаться среди нас, пока мы их помним.

Гончаренко Игорь. Получил смертельное ранение в ходе боевых действий вблизи Зайцевого в результате обстрела опорного пункта с ИКК и стрелкового оружия. Остались родители и сестра.

Пасичнюк Максим. Погиб в районе города Золотое от пули российского снайпера.

Воробей Иван. Погиб в бою вблизи села Крымское. 19-летний боец получил смертельное огнестрельное ранение во время выдвижения резерва к боевым позициям.

Иван Воробей (фото: twitter.com/aphareus)

Летюка Евгений. Получил смертельное ранение вблизи Крымского, когда пытался перетащить раненого побратима в окоп. Остался несовершеннолетний брат, оба росли сиротами.

Олейник Юрий и Селихов Роман погибли 10 ноября вблизи поселка Луганское в результате срабатывания установленного врагом радиоуправляемого фугаса.

Онофрийчук Виталий. Погиб ночью на боевом посту в результате прямого попадания мины в блиндаж во время обстрела вблизи поселка Новотошковское. Остались родители.

Гаркуша Сергей. Погиб 24 ноября во время боевого дежурства на ВОП в районе Красногоровки - в ходе боя получил несовместимое с жизнью осколочное ранение в живот от кумулятивного выстрела из СПГ-9. Остались мать, отчим, младший брат и невеста.

Лахай Виктор. Погиб в свой день рождения, в ночь на 26 ноября от огнестрельного ранения во время дежурства в результате пулеметного обстрела ВОП вблизи Катериновки. Остались мать и две сестры.

Шурыгин Николай. Погиб 25 ноября от пулевого ранения. Остались родители.

Кроме того, в зоне ООС в октябре оборвались жизни Виталия Трояновского, Александра Лукьянца, Виталия Кузнецова и Владимира Олийныка.

Styler выражает глубокие соболезнования родным, близким и побратимам погибших бойцов. Их подвиги не будут забыты. Их имена навсегда останутся в памяти всех украинцев. Мы победим. Слава Украине!

Напомним, в октябре этого года в зоне проведения операции Объединенных сил погибли 14 бойцов.

Украинские воины, погибшие на Донбассе в октябре 2018 года (видео: РБК-Украина)