Герої не вмирають! Втрати українських військових на Донбасі у листопаді

Українські воїни, загиблі на Донбасі у листопаді 2018 року (відео: РБК-Україна)

У листопаді 2018 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил російські найманці убили 10 українських воїнів.

Відважні бійці, для яких ця осінь стала останньою, поклали свої життя за свободу українського народу і української землі. Імена Героїв будуть залишатися серед нас, доки ми їх пам'ятаємо.

Гончаренко Ігор. Дістав смертельне поранення в ході бойових дій поблизу селища Зайцеве внаслідок обстрілу опорного пункту з ВКК та стрілецької зброї. Залишилися батьки і сестра.

Пасичнюк Максим. Загинув в районі міста Золоте від кулі російського снайпера.

Воробей Іван. Загинув у бою поблизу села Кримське. 19-річний боєць зазнав смертельного вогнепального поранення під час висування резерву до бойових позицій.

Іван Воробей (фото: twitter.com/aphareus)

Летюка Євген. Зазнав смертельного поранення поблизу Кримського, коли намагався перетягнути пораненого побратима до окопу. Залишився неповнолітній брат, обидва росли сиротами.

Олійник Юрій та Селіхов Роман загинули 10 листопада поблизу селища Луганське внаслідок спрацювання встановленого ворогом радіокерованого фугасу.

Онофрійчук Віталій. Загинув вночі на бойовому посту внаслідок прямого влучення міни у бліндаж під час обстрілу поблизу селища Новотошківське. Залишились батьки.

Гаркуша Сергій. Загинув 24 листопада під час бойового чергування на ВОП в районі Красногорівки - в ході бою дістав несумісне із життям осколкове поранення у живіт від кумулятивного пострілу з СПГ-9. Залишилися мати, вітчим, молодший брат і наречена.

Лахай Віктор. Загинув у свій день народження, в ніч на 26 листопада, від вогнепального поранення під час чергування в результаті кулеметного обстрілу ВОП поблизу Катеринівки. Залишились мати та дві сестри.

Шуригін Микола. Загинув 25 листопада від кульового поранення. Залишились батьки.

Крім того, в зоні ОНС в жовтні обірвалися життя Трояновського Віталія, Лук'янця Олександра, Кузнєцова Віталія і Олійника Володимира.

Styler висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих бійців. Їхні подвиги не будуть забуті. Їхні імена назавжди залишаться в пам'яті всіх українців. Ми переможемо. Слава Україні!

Нагадаємо, у жовтні цього року в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули 14 бійців.

Українські воїни, загиблі на Донбасі у жовтні 2018 року (відео: РБК-Україна)