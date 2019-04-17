Хотіла взяти Донецьк: з'явилося невідоме інтерв'ю з Яною Червоною

Яна Червона з позивним "Відьма" загинула на війні на Донбасі 2 квітня. У мережі з'явилося невідоме інтерв'ю відважної кулеметниці, яка загинула в результаті ворожого обстрілу позицій у Луганській області. Відео опублікував ресурс "Цензор.НЕТ"

Яна Червона розповідає, що для неї війна почалася з Харкова, з Євромайдана і Автомайдана, в яких вона брала участь.

"Я розуміла, що просто просидіти перед телевізором і дивитися на все це, було нестерпно. У мене тоді були маленькі діти, з ними сидів тато, поки мама була на Майдані", - розповідає Яна.

З самого початку бойових дій на Донбасі Яна разом з іншими волонтерами брала участь у зборі допомоги для військових на передовій.

"У той час у військових на передовій не було навіть питної води... не було навіть взуття, ми купували кросівки. Це були добровольці, вони йшли в тому, в чому вийшли з дому", - говорить Яна Червона.

Рішення піти на передову Яна прийняла після того, як поїхала провідати бійців батальйону "Айдар", якому допомагала в якості волонтера близько двох з половиною років. А у вересні 2017 року підписала контракт з ВСУ.

Спочатку Яна хотіла стати оператором БМП, але одного разу випадково на позиції дівчина побачила кулемет, і це вирішило її долю. Зараз кулеметниця рветься в бій і мріє про те, щоб взяти Донецьк.

"Моя Україна почалася з Євромайдану. Мені соромно сказати, але раніше я не знала гімну. Коли починали співати на Євромайдані, я не могла співати з усіма", - розповідає Яна.

Яна Червона загинула на Донбасі - інтерв'ю з "Відьмою" (відео: YouTube/Цензор.НЕТ)

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі українські військові з полку "Азов" знищили техніку бойовиків, яка била по житловим об'єктам.

Як повідомлялося раніше, українські військові повернули частину нашої землі на Донбасі. Один з підрозділів армії зайняв великий шматок "сірої зони" і просунувся на кілометр вперед.