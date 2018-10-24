"Кожний новий рух - це моя маленька перемога": герой АТО повернувся до життя після коми

Відео: YouTube/Телеканал СТБ

Ветеран АТО Ігор Галушка зі Львова повернувся до життя після коми. Про це йдеться у програмі "Цієї миті рік тому", героєм якої став боєць.

У 2014 році 21-річний Ігор пішов в АТО, де, рятуючи товариша з-під обстрілу, сам дістав кулю в голову. Хлопець дивом вижив, але впав у кому. Лікарі говорили, що якщо Ігор виживе, то це буде справжнє диво. Однак незважаючи на невтішні прогнози медиків, Ігор прийшов через рік в студію на своїх ногах.

Ігор Галушка (фото: прес-служба СТБ)

Галушка зізнався, що почуває себе добре і зробить все можливе, щоб повністю відновитися.

"У мене на правій стороні не всі м'язи добре функціонують. Іноді психую, тому що не можу зробити елементарні речі. Але тоді я згадую себе рік тому - я був прикутий до ліжка і не знав, як фізично стиснути пальці. Щоб це зробити, мені потрібно було напружити все своє тіло", - зазначив Ігор.

Ігор Галушка (фото: прес-служба СТБ)

Величезне бажання хлопця і віра його матері перемогли. З кожним днем Ігор робив успіхи, більше рухався, навіть почав віджиматися і підтягуватися.

"Кожний новий рух - це моя маленька перемога. Є прогрес, і я його бачу", - повідомив він.

Ігор Галушка (фото: прес-служба СТБ)

"Я знав, куди я їду і навіщо. Я розумів, які наслідки можуть бути. Звичайно, дуже шкода, що таке сталося. Був молодий пацан, бігав, стрибав, а тут елементарно не можу встати з ліжка. Це трохи тиснуло морально. Але потім ти собі кажеш: "Малий, що ти робиш? Працюй! Продовжуй працювати! Не виходить - спробуй ще!" - розповів герой.

Ігор Галушка у студії програми "Цієї миті рік тому" (фото: прес-служба СТБ)

Крім того, Ігор взяв участь у національних "Іграх Нескорених", де здобув золото в спортивній дисципліні "веслування на тренажерах".

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що боєць АТО Володимир Сироватко та його дружина Надія усиновили трьох дітей.

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Відео: РБК-Україна