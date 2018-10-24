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"Кожний новий рух - це моя маленька перемога": герой АТО повернувся до життя після коми

STYLERВійна    24.10.2018 - 16:33

Відео: YouTube/Телеканал СТБ

Ветеран АТО Ігор Галушка зі Львова повернувся до життя після коми. Про це йдеться у програмі "Цієї миті рік тому", героєм якої став боєць.

У 2014 році 21-річний Ігор пішов в АТО, де, рятуючи товариша з-під обстрілу, сам дістав кулю в голову. Хлопець дивом вижив, але впав у кому. Лікарі говорили, що якщо Ігор виживе, то це буде справжнє диво. Однак незважаючи на невтішні прогнози медиків, Ігор прийшов через рік в студію на своїх ногах.

&quot;Кожний новий рух - це моя маленька перемога&quot;: герой АТО повернувся до життя після коми

Ігор Галушка (фото: прес-служба СТБ)

Галушка зізнався, що почуває себе добре і зробить все можливе, щоб повністю відновитися.

"У мене на правій стороні не всі м'язи добре функціонують. Іноді психую, тому що не можу зробити елементарні речі. Але тоді я згадую себе рік тому - я був прикутий до ліжка і не знав, як фізично стиснути пальці. Щоб це зробити, мені потрібно було напружити все своє тіло", - зазначив Ігор.

&quot;Кожний новий рух - це моя маленька перемога&quot;: герой АТО повернувся до життя після коми

Ігор Галушка (фото: прес-служба СТБ)

Величезне бажання хлопця і віра його матері перемогли. З кожним днем Ігор робив успіхи, більше рухався, навіть почав віджиматися і підтягуватися.

"Кожний новий рух - це моя маленька перемога. Є прогрес, і я його бачу", - повідомив він.

&quot;Кожний новий рух - це моя маленька перемога&quot;: герой АТО повернувся до життя після коми

Ігор Галушка (фото: прес-служба СТБ)

"Я знав, куди я їду і навіщо. Я розумів, які наслідки можуть бути. Звичайно, дуже шкода, що таке сталося. Був молодий пацан, бігав, стрибав, а тут елементарно не можу встати з ліжка. Це трохи тиснуло морально. Але потім ти собі кажеш: "Малий, що ти робиш? Працюй! Продовжуй працювати! Не виходить - спробуй ще!" - розповів герой.

&quot;Кожний новий рух - це моя маленька перемога&quot;: герой АТО повернувся до життя після коми

Ігор Галушка у студії програми "Цієї миті рік тому" (фото: прес-служба СТБ)

Крім того, Ігор взяв участь у національних "Іграх Нескорених", де здобув золото в спортивній дисципліні "веслування на тренажерах".

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що боєць АТО Володимир Сироватко та його дружина Надія усиновили трьох дітей.

Раніше Styler писав про те, що п'ятирічна дівчинка присвятила зворушливий вірш загиблому в АТО батькові.

Відео: РБК-Україна

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