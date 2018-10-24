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"Каждое новое движение - это моя маленькая победа": герой АТО вернулся к жизни после комы

STYLERВойна    24.10.2018 - 16:33

Видео: YouTube/Телеканал СТБ

Ветеран АТО Игорь Галушка из Львова вернулся к жизни после комы. Об этом говорится в программе "Цієї миті рік потому", героем которой стал боец.

В 2014 году 21-летний Игорь пошел в АТО, где, спасая собрата из-под обстрела, сам получил пулю в голову. Парень чудом выжил, но впал в кому. Врачи говорили, что если Игорь выживет, то это будет настоящее чудо. Однако несмотря на неутешительные прогнозы медиков, Игорь пришел через год в студию на своих ногах. 

&quot;Каждое новое движение - это моя маленькая победа&quot;: герой АТО вернулся к жизни после комы

Игорь Галушка (фото: пресс-служба СТБ)

Галушка признался, что чувствует себя хорошо и сделает все возможное, чтобы полностью возобновиться. 

"У меня на правой стороне не все мышцы хорошо функционируют. Иногда психую, потому что не могу сделать элементарные вещи. Но тогда я вспоминаю себя год назад - я был прикован к кровати и не знал, как физически сжать пальцы. Чтобы это сделать, мне нужно было напрячь все свое тело", - отметил Игорь. 

&quot;Каждое новое движение - это моя маленькая победа&quot;: герой АТО вернулся к жизни после комы

Игорь Галушка (фото: пресс-служба СТБ)

Огромное желание парня и вера его матери победили. С каждым днем Игорь делал успехи, больше двигался, даже начал отжиматься и подтягиваться. 

"Каждое новое движение - это моя маленькая победа. Есть прогресс, и я его вижу", - сообщил он.

&quot;Каждое новое движение - это моя маленькая победа&quot;: герой АТО вернулся к жизни после комы

Игорь Галушка (фото: пресс-служба СТБ)

"Я знал, куда я еду и зачем. Я понимал, какие последствия могут быть. Конечно, очень жаль, что такое случилось. Был молодой пацан, бегал, прыгал, а тут элементарно не могу встать с кровати. Это немного давило морально. Но потом ты себе говоришь: "Малой, что ты делаешь? Работай! Продолжай работать! Не получается - пробуй еще!" - рассказал герой. 

&quot;Каждое новое движение - это моя маленькая победа&quot;: герой АТО вернулся к жизни после комы

Игорь Галушка в студии программы "Цієї миті рік потому" (фото: пресс-служба СТБ)

Кроме того, Игорь принял участие в национальных "Іграх Нескорених", где получил золото в спортивной дисциплине "гребля на тренажерах". 

Напомним, недавно сообщалось, что боец АТО Владимир Сыроватко и его супруга Надежда усыновили троих детей.

Ранее Styler писал о том, что пятилетняя девочка посвятила трогательный стих погибшему в АТО отцу.

Видео: РБК-Украина

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