В кульок і в РФ: з'явилося відео, як воїни ОСи "жалять" снайперів окупантів

Ілюстративне фото: Боєць ЗСУ (facebook.com/93OMBR)

Українські вояки на Донбасі провели біля Катеринівки операцію зі знешкодження снайперів бойовиків

На Донбасі снайпери ЗСУ ліквідували окупанта і поранили ще одного. Українські контрснайпери провели успішну операцію зі знешкодження противника в районі селища Катеринівка в Луганській області - в смузі відповідальності 54 окремої мехбригади. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", а також опублікував на своєму YouTube-каналі відповідне відео.

Контрснайперська група воїнів Об'єднаної операції знищила ворожого снайпера і поранила його другий номер у парі в ході проведення заходів антиснайперської боротьби.

Він також зазначив, що завдяки вдосконаленню системи розвідки, зокрема щодо оснащення підрозділів сучасними технічними рішеннями і автоматизованими системами управління, рішення про адекватну відповідь приймаються набагато швидше.

Контрснайперська група ЗСУ в районі ООС ліквідувала снайпера окупантів і поранила другого (фото: скріншот)

"Враховується інформація не тільки від наземних підрозділів, але і з безпілотних літальних апаратів, станцій радіоелектронної розвідки тощо", - написав він.

Офіцер закликав вірити у воїнів ЗСУ.

"Все буде Україна і перемога за нами!" - додав він.

Відео: YouTube / Анатолій Штірліц

В коментарях до ролика користувачі мережі захоплюються майстерністю українських снайперів і бажають воїнам ЗСУ, які щоденно здійснюють подвиги у боротьбі з окупантами на українській землі, залишатися живими і здоровими.

Спасибі нашим хлопцям, які постійно згинають і двухсотять "другу по силі армію в світі", дуже вдячний! Смачної паски вам!

В кульок і в РФ!

Дві "крашанки" є - одна синя зеленіє, друга - червона буріє! Фарбуйте ще - дюжинами!

Як повідомлялося раніше, на Донбасі, в зоні проведення ООС бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" нанесли удар по позиціях бойовиків і знищили ворожі укріплення і об'єкти.

Також ми писали про те, що нещодавно в мережі з'явилося відео про те, як український снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі.

Нагадаємо також, що користувачі мережі нещодавно обговорювали видовищне відео, як ЗСУ провчили окупантів за обстріл - українські військові завдали точні прицільні постріли по ворожих кулеметних точок і знищили їх.