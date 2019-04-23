Так тримати! З'явилося відео, як ЗСУ провчили окупантів за обстріли (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

На Донбасі українські військові дали бойовикам адекватну відповідь на обстріли

На Донбасі військові ЗСУ у відповідь на обстріли російсько-терористичних бандформувань завдали точні прицільні постріли по ворожих кулеметних точках та ліквідували їх. Відповідне відео опублікував український офіцер Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, що сьогодні в результаті обстрілу окупантів один воїн ЗСУ загинув, ще один отримав поранення. У штабі ООС наголосили, що підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь, і втрати противника уточнюються.

"Війна не зупиняється ані на хвилину. Воїни ОСи адекватно відповідають на кожен обстріл з боку російсько-окупаційних військ 1 і 2 армійських корпусів ЗС РФ", - підписав Штефан ролик.

Військові ЗСУ ліквідували кулеметні точки бойовиків на Донбасі (фото: скріншот)

Він повідомив, що українські військові завдали два точні постріли по позиціях бойовиків.

"Врятовані життя наших воїнів. Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України! Разом переможемо! "- додав офіцер.

Відео: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz

У коментарях до повідомлення користувачі мережі захоплюються майстерністю українських військових і дякують за їх щоденні подвиги на передовій.

Як воно добре летить... от би дивилася і дивилася...

Другий, то взагалі супер! Так тримати!

Успіхів вам і надалі! Спасибі!

А правда, що Стругна 20 кілодоларів коштує?

У відповідь на це питання Штефан підкреслив, що "Все є і ми готові зустріти російські танки". Коли один з юзерів перепитав - "а якщо не прийдуть?" офіцер зазначив: "правильна відповідь - "ось тому і не прийдуть!"

Як повідомлялося раніше, 15 квітня на Донбасі українські військові відбили напад ворожої ДРГ, а бійці групи К-2 54 ОМБр ліквідували ВОП окупантів. Противник зазнав значних втрат в живій силі.

Також ми писали про те, що нещодавно на Донбасі військові з полку "Азов" ліквідували ворожу БМП-1 на Світлодарській дузі в селищі Доломітне, яку окупанти ховали біля житлових будинків.

Добаим, що нещодавно в мережі показали відео, як снайпер ЗСУ ліквідував бойовика-кулеметника в зоні проведення ООС на Донбасі.