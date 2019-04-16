ЗСУ знищили ворожий ВОП та відбили ДРГ: у окупантів значні втрати

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

На Донбасі ЗСУ дали адекватну відповідь на атаки бойовиків

На Донбасі українські військові відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Також бійці групи К-2 54 ОМБр завдали точні удари по позиціях бойовиків з коригуванням вогнем безпілотника.

Противник зазнав значних втрат у живій силі.

Фото: facebook.com/ukrop.bc

Окупанти 15 квітня намагалися просунутися вперед на Маріупольському напрямку в Донецькій області. Сили ООС дали бій терористам, зірвали їх плани і на додачу захопили трофеї. Про це повідомили в прес-центрі штабу.

ДРГ противника в складі 12 чоловік просувалася під прикриттям вогню. Перед цим близько восьмої вечора 15 квітня бойовики почав масований обстріл позицій ЗСУ на Маріупольському напрямку.

Диверсанти мали намір знищити спостережні пости сил ООС і в подальшому вийти в тил українських підрозділів.

Бійці ЗСУ помітили ворога і відкрили вогонь. Зав'язався бій, і через деякий час окупанти почали відступати, втративши двох чоловік убитими і двох пораненими.

Бійці ЗСУ відбили напад ДРГ бойовиків і захопили трофеї (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Українські воїни захопили зброю невдах-диверсантів і мапу із позначеним в глибині оборони ЗСУ об'єктами, на яких були сплановані диверсії.

У штабі ООС зазначили, що втрат серед особового складу за минулу добу немає.

За даними розвідки, 15 квітня було знищено 6 окупантів і ще 3 були поранені.

Відео: facebook.com/pressjfo.news

Також офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" повідомив про точний удар українських військових з 54 ОМБр по позиціях терористів. В результаті був знищений ВОП російських окупантів, безповоротні та санітарні втрати склали 8 осіб, з них 3 терористів були вбиті.

У мережі Facebook він також опублікував відео.

Зауважується, що рішення завдати адекватний удар у відповідь було прийнято через систематичні провокаційних обстрілу з боку російсько-окупаційних військ по підрозділам ООС та мирним жителям.

Відео: facebook.com/ukrop.bc

Крім того, офіцер опублікував в мережі ролик, на якому бойовики в лісосмузі вибухнули на власній міні.

"Російські окупанти натрапили на свою міну та зняли онлайн екшн", - підписав він відео.

Як видно на кадрах, після вибуху один з бойовиків отримав серйозне поранення ноги.

Відео: facebook.com/ukrop.bc

Як повідомлялося раніше, на Донбасі військові з полку "Азов" ліквідували ворожу БМП-1 на Світлодарській дузі в селищі Доломітне, яку окупанти ховали біля житлових будинків.

Також ми писали про те, що нещодавно українські військові повернули частину нашої землі на Донбасі. Один з підрозділів армії зайняв великий шматок "сірої зони" і просунувся на кілометр вперед.