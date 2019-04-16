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ВСУ уничтожили вражеский ВОП и отбили ДРГ: у оккупантов серьезные потери

STYLERВойна    16.04.2019 - 13:46
ВСУ уничтожили вражеский ВОП и отбили ДРГ: у оккупантов серьезные потери
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

На Донбассе ВСУ дали адекватный ответ на атаки боевиков

На Донбассе украинские военные отбили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы. Также бойцы группы К-2 54 ОМБр нанесли точные удары по позициям боевиков с корректировкой огнем беспилотника.

Противник понес значительные потери в живой силе.

ВСУ уничтожили вражеский ВОП и отбили ДРГ: у оккупантов серьезные потери

Фото: facebook.com/ukrop.bc

Оккупанты 15 апреля пытались продвинуться вперед на Мариупольском направлении в Донецкой области. Силы ООС дали бой террористам, сорвали их планы и в добавок захватили трофеи. Об этом сообщили в пресс-центре штаба.

ДРГ противника в составе 12 человек продвигалась под прикрытием огня. Перед этим около восьми вечера 15 апреля боевики начал массированный обстрел позиций ВСУ на Мариупольском направлении.

Диверсанты намеревались уничтожить наблюдательные посты сил ООС и в дальнейшем выйти в тыл украинских подразделений.

Бойцы ВСУ заметили врага и открыли огонь. Завязался бой, и через некоторое время оккупанты начали отступать, потеряв двух человек убитыми и двух ранеными.

 

Бойцы ВСУ отбили нападение ДРГ боевиков и захватили трофеи (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Украинские воины захватили оружие неудачников-диверсантов и карту с отмеченным в глубине обороны ВСУ объектами, на которых были спланированы диверсии. 

В штабе ООС отметили, что потерь среди личного состава за прошедшие сутки нет.

По данным разведки, 15 апреля было уничтожено 6 оккупантов и еще 3 были ранены

 Видео: facebook.com/pressjfo.news

Также офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил о точном ударе украинских военных из 54 ОМБр по позициям террористов. В результате был уничтожен ВОП российских оккупантов, безвозвратные и санитарные потери составили 8 человек, из них 3 террористов были убиты.

В сети Facebook он также опубликовал видео.

Отмечается, что решение нанести адекватный удар в ответ было принято из-за  систематических провокационных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск по подразделениям ООС и мирным жителям.

 Видео: facebook.com/ukrop.bc

Кроме того, офицер опубликовал в сети ролик, на котором боевики в лесополосе взорвались на собственной мине. 

"Российские оккупанты встретили свою мину и сняли онлайн экшн", - подписал он видео.

Как видно на кадрах, после взрыва один из боевиков получил серьезное ранение ноги.

 Видео: facebook.com/ukrop.bc

Как сообщалось ранее, на Донбассе военные из полка "Азов" ликвидировали вражескую БМП-1 на Светлодарской дуге в поселке Доломитное, которую оккупанты прятали возле жилых домов.

Также мы писали о том, что недавно украинские военные вернули часть нашей земли на Донбассе. Одно из подразделений армии заняло большой кусок "серой зоны" и продвинулось на километр вперед.

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