Найкращі у світі: в мережі показали черговий "страйк" по окупантах

На Донбасі українські воїни завдали по позиціях окупантів потужний удар. У районі проведення операції Об'єднаних сил бійці окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна" точним прямим попаданням протитанкової керованої ракети знищили бліндаж бойовиків. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.

Також він опублікував в мережі відповідне відео.

"Плюшка ватрушкам або черговий "Страйк", - підписав він ролик.

Фото: скріншот

Офіцер зазначив, що воїни цього батальйону "не перестають стріляти і знищувати російських окупантів та їх позиції".

Також офіцер закликав вірити у ЗС України.

Відео: YouTube / Анатолій Штірліц

У коментарях до відео користувачі мережі захоплюються майстерністю українських вояків і дякують нашим захисникам за їх щоденні подвиги на фронті.

Супер, наша армія найкраща в світі;

Як добре, ніяк не можу намилуватися!

Добре увійшло, як кажуть - абсолютно в "дірочку"!

Молодці! Велика і щира подяка!

Один з юзерів запитав у Штефана після перегляду ролика, чи це помилка камери або ракета дійсно летить зі зміною траєкторії, а потім все одно потрапляє в ціль? У відповідь офіцер уточнив, що "ракету веде оператор, так і є".

Як повідомлялося раніше, нещодавно у мережі з'явилося відео, як ЗСУ розгромили бліндаж окупантів на Ясинуватської розв'язки на Донбасі.

Також ми писали про те, що 11 квітня на Донбасі в районі проведення ООС українські воїни потужним відповіддю знищили дев'ять бойовиків, які 20 раз обстріляли позиції ЗСУ.

Додамо, що днями українські військові повернули частину нашої землі на Донбасі. Один з підрозділів армії зайняв великий шматок "сірої зони" і просунувся на кілометр вперед