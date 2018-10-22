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У Львові в лікарні помер ветеран АТО з Золочева

STYLERВійна    22.10.2018 - 14:37
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

34-річний ветеран російсько-української війни потрапив до реанімаційного відділення у важкому стані

У понеділок, 22 жовтня, вночі у Львівській обласній клінічній лікарні помер демобілізований військовослужбовець, який брав участь в антитерористичній операції на Донбасі Михайло Ковальчук. Про це повідомила депутат Львівської обласної ради Мирослава Бабінська на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вчора я просила про здачу крові для демобілізованого воїна. Відбій. Михайло цієї ночі пішов у вічність... Царство небесне тобі, хлопче!", - написала вона.

У Львові в лікарні помер ветеран АТО з ЗолочеваУ Львові в лікарні помер ветеран АТО з Золочева

Скрін: facebook.com/myroslava.babinska

34-річний ветеран російсько-української війни Михайло Ковальчук із Золочева потрапив у реанімаційне відділення лікарні у важкому стані.

У коментарях під повідомленням українці висловлюють свої співчуття у зв'язку із загибеллю воїна:

"Хай Господь прийме його душу ..!", "Вічна пам'ять! Слава героям!"...

"Господи Боже, доки це горе буде спіткати на країну, коли вже цьому буде кінець, нехай спокійно лежить і буде йому вічна пам'ять!"...

У Львові в лікарні помер ветеран АТО з ЗолочеваУ Львові в лікарні помер ветеран АТО з Золочева

Скрін: facebook.com/myroslava.babinska

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня в Херсонській області трагічно помер ветеран АТО, захисник Донецького аеропорту, "кіборг" Михайло Тетерук.

Нагадаємо, що раніше на Донбасі в зоні ООС від кулі ворожого снайпера помер боєць Антон Моспан з Черкас. Воїн перебував на службі у званні старшого сержанта військової частини 3029.

Також ми писали, що 16 жовтня у Київському військовому госпіталі помер тяжко поранений військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Юліан Циганко, який брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. Він перебував на лікуванні після важкого поранення в листопаді 2015 року.

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Відео: РБК-Україна

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