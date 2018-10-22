Во Львове в больнице скончался ветеран АТО из Золочева

Фото: коллаж РБК-Украина

34-летний ветеран российско-украинской войны попал в реанимационное отделение в тяжелом состоянии

В понедельник, 22 октября, ночью во Львовской областной клинической больнице скончался демобилизованный военнослужащий, принимавший участие в антитеррористической операции на Донбассе Михаил Ковальчук. Об этом сообщила депутат Львовского областного совета Мирослава Бабинская на своей странице в соцсети Facebook.

"Вчера я просила о сдаче крови для демобилизованного воина. Отбой. Михаил этой ночью ушел в вечность... Царство небесное тебе, парень!", - написала она.

Скрин: facebook.com/myroslava.babinska

34-летний ветеран российско-украинской войны Михаил Ковальчук из Золочева попал в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии.

В комментариях под сообщением украинцы высказывают свои соболезнования в связи с гибелью воина:

"Пусть Господь примет его душу ..!", "Вечная память! Слава героям!";

"Господи Боже, пока это горе будет постигать страну, когда уже этому будет конец, пусть спокойно лежит и будет ему вечная память!"...

Скрин: facebook.com/myroslava.babinska

Ранее сообщалось, что 21 октября в Херсонской области трагически умер ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта, "киборг" Михаил Тетерук.

Напомним, что ранее на Донбассе в зоне ООС от пули вражеского снайпера погиб боец Антон Моспан из Черкасс. Воин состоял на службе в звании старшего сержанта военной части 3029.

Также мы писали, что 16 октября в Киевском военном госпитале скончался тяжелораненый военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Юлиан Цыганко, который принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе. Он находился на лечении после тяжелого ранения в ноябре 2015 года.

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Видео: РБК-Украина