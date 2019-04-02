Можуть бути великі втрати: генерал про загрозу масштабного вторгнення Росії

Путін може втрутитися в політичні події в Україні, і навіть піти на повномасштабну війну, якщо в Україні розпочнеться третій Майдан, який може стати наслідком результатів президентських виборів. Про це розповів колишній заступник начальника Генштабу Збройних Сил України Ігор Романенко, повідомляють "Факти".

Генерал-лейтенант вважає, що від результатів виборів залежатиме те, яку позицію щодо України займе президент РФ Володимир Путін. На його думку, в Росії були готові до того, що шоумен Володимир Зеленський може очолити президентську гонку.

Поки що в Росії не поспішають робити жодних офіційних заяв з приводу підсумків першого туру виборів. На думку експерта, там вичікують, яку позицію щодо РФ займе новообраний президент.

Позиція Порошенка щодо Путіна відома, але якщо Зеленський займе проросійську позицію, його може змести третій Майдан, - вважає генерал. - Тоді в РФ будуть приводи, щоб повномасштабно втрутитися в ситуацію в Україні. Також, на думку Романенко, РФ може піти на загострення, якщо у другому турі голосування, переможе Петро Порошенко.

Вторгнення Росії в Україну - генерал Романенко оцінив загрозу (генерал-лейтенант Ігор Романенко, фото: radiosvoboda.org)

"Всі можливості для цього у Кремля є. Дивіться, Україна зараз в кільці. Біля наших кордонів зосередилося до 250 тисяч російських солдатів. Позаторік вони під виглядом проведення навчань увійшли в Білорусь і там залишилися. У минулому році їх чисельність в Білорусі збільшилася ще більше. Напасти вони можуть і з боку Придністров'я, і з боку Криму. Але я ще раз повторюся: Путін поки не наважується напасти. Він розуміє, що у них можуть бути великі втрати, що викличе невдоволення в Росії", - розповів генерал Романенко в інтерв'ю.

У будь-якому випадку у Путіна будуть шукати будь-які приводи, щоб втрутитися в Україну.

"Почнуться якісь заворушення в Україні, наприклад, третій Майдан, і вони цим скористаються, щоб ще більше розхитати ситуацію. Будуть втручатися. У Кремля насправді багато своїх агентів в Україні. Ситуацію будуть розхитувати зсередини. Але ставка буде на п'яту колону, на інформаційну війну, яка для Росії була успішною, коли вони захоплювали Крим", - повідомив генерал.

До речі, нещодавно відома українська телеведуча Маша Єфросиніна приголомшила несподіваним зізнанням щодо президентських виборів в Україні.