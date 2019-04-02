Вибори 2019: Єфросиніна приголомшила несподіваним зізнанням

Вибори президента України стають все більш цікавими завдяки українським зіркам
Вибори президента України виявилися надзвичайно насиченими через низку скандалів, курйозів і несподіваних одкровень. Так, Маша Єфросиніна піддалася жорсткій критиці через останню публікацію в Instagram. Відому телеведучу розкритикували за фото, на якому вона позує в зеленому вбранні на зеленому тлі.
При цьому Єфросиніна в зеленій сукні в горошок підписала пост "Ситуація - Зелений". На неї одразу ж накинулися прихильники, котрі вважають публікацію зірки очевидною підтримкою Володимира Зеленського.
Вибори 2019 - Єфросиніну розкритикували через Зеленського (фото: instagram.com/mashaefrosinina/)
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією телезірки, дивуючись - серйозно Маша заявляє, або це весняний настрій запаморочив голову Єфросиніної.
До речі, ще одна українська суперзірка, Оля Полякова шокувала шанувальників публікацією фото, на якому вона позує поруч з одним з кандидатів президентів України.
Раніше ми також повідомляли, що Святослав Вакарчук різко відреагував на лідерство Зеленського. Музикант і громадський діяч опублікував на своїй Facebook-сторінці уривок зі своєї пісні "Еверест".