Вибори 2019: Полякова зробила несподівану заяву

Фото: (колаж РБК-Україна)

Полякова прокоментувала ситуацію з виборами

Вибори президента України 2019 виявилися дуже насиченими на всякого роду події. Так, Оля Полякова зробила несподівану заяву щодо поцедури обрання, опублікувавши відповідне фото в соціальній мережі Instagram.

Скандальна артистка, відома своєю різкістю і прямолінійністю, лаконічно висловилася щодо виборів 2019. На знімку зірка позує у вечірній сукні поряд з Володимиром Зеленським з "95 Кварталу".

"У цікавий час живемо, панове! Вітаю @zelenskiy_official", - підписала Полякова.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Підписники відреагували неоднозначно на коментар Полякової. Хтось порахував, що виконавиці за це заплатили, а хтось щиро підтримав і став на її бік:

"Зрозуміло, при ньому будете і в Росії виступати, це ж гроші. Ваш вибір очевидний";

"Він не політик та не професіонал. Це все одно, що актора пустити до стоматології або хірургії";

"У Поляковій розчарувалася";

"Навіщо коміка у президенти?";

"А я вважаю, що Зеленський - надія нашої країни";

"Ольга, повністю Вас підтримую";

"Він великий молодець! Сам себе створив";

Ми писали, що Вакарчук різко відреагував на лідерство Зеленського. Музикант і громадський діяч опублікував на своїй Facebook-сторінці уривок зі своєї пісні "Еверест", в якій є такі слова, як "біль", "дощ" і "хмари".

Нагадаємо, що "Опора" назвала найбільш масове порушення на виборах. Більше всього іншого відбувалося розголошення таємниці голосування та фотографування виборчого бюлетеня.