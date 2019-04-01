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Выборы 2019: Полякова сделала неожиданное заявление

STYLERВыборы 2019    01.04.2019 - 11:28
Выборы 2019: Полякова сделала неожиданное заявление
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Полякова прокомментировала ситуацию с выборами

Выборы президента Украины 2019 оказались очень насыщенными на всякого рода события. Так, Оля Полякова сделала неожиданное заявление касательно поцедуры избрания, опубликовав соответствующее фото в социальной сети Instagram.

Скандальная артистка, известная своей резкостью и прямолинейностью, лаконично высказалась касательно выборов 2019. На снимке звезда позирует в вечернем платье рядом с Владимиром Зеленским из "95 Квартала".

"В интересное время живем, господа! Поздравляю @zelenskiy_official", - подписала Полякова.

Выборы 2019: Полякова сделала неожиданное заявлениеФото: (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики отреагировали неоднозначно на комментарий Поляковой. Кто-то посчитал, что исполнительнице за это заплатили, а кто-то искренне поддержал и стал на ее сторону:

"Разумеется, при нем будете и в России выступать, это же деньги. Ваш выбор очевиден";

"Он не политик и не профессионал. Это все равно, что актера пустить в стоматологию или хирургию";

"В Поляковой разочаровалась";

"Зачем комика в президенты?";

"А я считаю, что Зеленский - надежда нашей страны";

"Ольга, полностью Вас поддерживаю";

"Он большой молодец! Сам себя создал";

Мы писали, что Вакарчук резко отреагировал на лидерство Зеленского. Музыкант и общественный деятель опубликовал на своей Facebook-странице отрывок из своей песни "Эверест", в которой есть такие слова, как "боль", "дождь" и "тучи". 

Напомним, что "Опора" назвала наиболее массовое нарушение на выборах. Больше всего прочего происходило разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

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