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Выборы 2019: Ефросинина ошарашила неожиданным признанием

STYLERПерсоны    02.04.2019 - 09:45
Выборы 2019: Ефросинина ошарашила неожиданным признанием
Выборы 2019 - Ефросинину раскритиковали из-за Зеленского (фото: facebook.com/EfroLife/2)

Выборы президента Украины становятся все более интересными благодаря украинским звездам

Выборы президента Украины оказались чрезвычайно насыщенными из-за ряда скандалов, курьезов и неожиданных откровений. Так, Маша Ефросинина поддалась жесткой критике из-за последней публикации в Instagram. Известную телеведущую раскритиковали за фото, на котором она позирует в зеленом наряде на зеленом фоне.

При этом Ефросинина в зеленом платье в горошек подписала пост "Ситуация - Зеленый". На нее тут же набросились поклонники, посчитавшие ее пост очевидной поддержкой Владимира Зеленского.

Выборы 2019: Ефросинина ошарашила неожиданным признанием

Выборы 2019 - Ефросинину раскритиковали из-за Зеленского (фото: instagram.com/mashaefrosinina/)

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией телезвезды, недоумевая - серьезно ли Маша заявляет, или это весеннее настроение вскружило голову Ефросининой.

  • "Надеюсь, цвет зеленый в стиле, но не в выборе в будущем страны";
  • "Не ожидала..."
  • "Скрытая реклама за Зе. Маша, красотка"; 
  • "Несколько обескуражена и разочарована выбором зеленого";
  • "Ситуация - печальная!"
  • "Я была лучшего мнения о вас. Печально";
  • "Маша... Ви серйозно?"
  • "Я разочаровалась в вас";
  • "Для тех, кто думает, что Маша поддерживает Зе - неужели не понятно, что это стеб?"

К слову, еще одна украинская суперзвезда, Оля Полякова ошарашила поклонников публикацией фото, на котором она позирует рядом с одним из кандидатов президентов Украины.

Ранее мы также сообщали, что Святослав Вакарчук резко отреагировал на лидерство Зеленского. Музыкант и общественный деятель опубликовал на своей Facebook-странице отрывок из своей песни "Эверест".

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