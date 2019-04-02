Выборы 2019: Ефросинина ошарашила неожиданным признанием

Выборы 2019 - Ефросинину раскритиковали из-за Зеленского (фото: facebook.com/EfroLife/2)

Выборы президента Украины становятся все более интересными благодаря украинским звездам

Выборы президента Украины оказались чрезвычайно насыщенными из-за ряда скандалов, курьезов и неожиданных откровений. Так, Маша Ефросинина поддалась жесткой критике из-за последней публикации в Instagram. Известную телеведущую раскритиковали за фото, на котором она позирует в зеленом наряде на зеленом фоне.

При этом Ефросинина в зеленом платье в горошек подписала пост "Ситуация - Зеленый". На нее тут же набросились поклонники, посчитавшие ее пост очевидной поддержкой Владимира Зеленского.

Выборы 2019 - Ефросинину раскритиковали из-за Зеленского (фото: instagram.com/mashaefrosinina/)

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией телезвезды, недоумевая - серьезно ли Маша заявляет, или это весеннее настроение вскружило голову Ефросининой.

"Надеюсь, цвет зеленый в стиле, но не в выборе в будущем страны";

"Не ожидала..."

"Скрытая реклама за Зе. Маша, красотка";

"Несколько обескуражена и разочарована выбором зеленого";

"Ситуация - печальная!"

"Я была лучшего мнения о вас. Печально";

"Маша... Ви серйозно?"

"Я разочаровалась в вас";

"Для тех, кто думает, что Маша поддерживает Зе - неужели не понятно, что это стеб?"

К слову, еще одна украинская суперзвезда, Оля Полякова ошарашила поклонников публикацией фото, на котором она позирует рядом с одним из кандидатов президентов Украины.

Ранее мы также сообщали, что Святослав Вакарчук резко отреагировал на лидерство Зеленского. Музыкант и общественный деятель опубликовал на своей Facebook-странице отрывок из своей песни "Эверест".