Выборы 2019: Ефросинина ошарашила неожиданным признанием

Выборы президента Украины становятся все более интересными благодаря украинским звездам
Выборы президента Украины оказались чрезвычайно насыщенными из-за ряда скандалов, курьезов и неожиданных откровений. Так, Маша Ефросинина поддалась жесткой критике из-за последней публикации в Instagram. Известную телеведущую раскритиковали за фото, на котором она позирует в зеленом наряде на зеленом фоне.
При этом Ефросинина в зеленом платье в горошек подписала пост "Ситуация - Зеленый". На нее тут же набросились поклонники, посчитавшие ее пост очевидной поддержкой Владимира Зеленского.
Выборы 2019 - Ефросинину раскритиковали из-за Зеленского (фото: instagram.com/mashaefrosinina/)
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией телезвезды, недоумевая - серьезно ли Маша заявляет, или это весеннее настроение вскружило голову Ефросининой.
К слову, еще одна украинская суперзвезда, Оля Полякова ошарашила поклонников публикацией фото, на котором она позирует рядом с одним из кандидатов президентов Украины.
Ранее мы также сообщали, что Святослав Вакарчук резко отреагировал на лидерство Зеленского. Музыкант и общественный деятель опубликовал на своей Facebook-странице отрывок из своей песни "Эверест".