Могут быть большие потери: генерал об угрозе масштабного вторжения России

Путин может вмешаться в политические события в Украине, и даже пойти на полномасштабную войну, если в Украине начнется третий Майдан, который может стать следствием результатов президентских выборов. Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко, сообщают "Факты".

Генерал-лейтенант считает, что от результатов выборов будет зависеть то, какую позицию относительно Украины займет президент РФ Владимир Путин. По его мнению, в России были готовы к тому, что шоумен Владимир Зеленский может возглавить президентскую гонку.

Пока что в России не спешат делать никаких официальных заявлений по поводу итогов первого тура выборов. По мнению эксперта, там выжидают, какую позицию относительно РФ займет новоизбранный президент.

Позиция Порошенко относительно Путина известно, но если Зеленский займет пророссийскую позицию, его может смести третий Майдан, - считает генерал. - Тогда у РФ будут поводы, чтобы полномасштабно вмешаться в ситуацию в Украине. Также, по мнению Романенко, РФ может пойти на обострение, если во втором туре голосования, победит Петр Порошенко.

Вторжение России в Украину - генерал Романенко оценил угрозу (генерал-лейтенант Игорь Романенко, фото: radiosvoboda.org)

"Все возможности для этого у Кремля есть. Смотрите, Украина сейчас в кольце. Возле наших границ сосредоточилось до 250 тысяч российских солдат. В позапрошлом году они под видом проведения учений вошли в Беларусь и там остались. В прошлом году их численность в Беларуси увеличилась еще больше. Напасть они могут и со стороны Приднестровья, и со стороны Крыма. Но я еще раз повторюсь: Путин пока не решается напасть. Он понимает, что у них могут быть большие потери, что вызовет недовольство в России", - рассказал генерал Романенко в интервью.

В любом случе у Путина будут искать любые поводы, чтобы вмешаться в Украину.

"Начнутся какие-нибудь волнения в Украине, например, третий Майдан, - и они этим воспользуются, чтобы еще больше расшатать ситуацию. Будут вмешиваться. У Кремля на самом деле много своих агентов в Украине. Ситуацию будут расшатывать изнутри. Но ставка будет на пятую колонну, на информационную войну, которая для России была успешной, когда они захватывали Крым", - сообщил генерал.

К слову, недавно известная украинская телеведущая Маша Ефросинина ошарашила неожиданным признанием относительно президентских выборов в Украине.