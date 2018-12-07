"Ми зубами вирвемо вас": батько полоненого моряка записав послання для сина

Колаж РБК-Україна

Чоловік пообіцяв зробити все, щоб звільнити українських моряків з полону

Батько полоненого українського моряка Василя Сороки, який був захоплений у полон після нападу РФ в Азовському морі, записав відеозвернення до сина, в якому пообіцяв зробити все можливе, щоб його звільнити. Відео розмістили на сторінці "Голос Америки" у соціальній мережі Facebook.

Віктор Сорока зізнався, що синові швидше за все не дозволять подивитися це відеозвернення, але він дуже сподівається, що послання все-таки дійде до Василя. Він пообіцяв синові, що його та інших моряків не залишать в полоні і зроблять все, щоб вони були вдома.

"Синку, може у тебе буде можливість подивитися ці кадри. Ми пишаємося твоїм вчинком! Саме основне — мужності, витримки, витримати все, що впало на твої плечі. Та вір мені, що ні я, ні президент, ні Україна ні тебе, ні наших героїв не залишимо. Ми зубами вирвемо вас звідти, і ви будете вдома", - сказав у своєму зверненні Віктор Сорока.

Василь Сорока був поранений і захоплений російськими військовими 25 листопада після інциденту в Азовському морі. Зараз український моряк знаходиться в Москві, в СІЗО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розсекречені дані військових РФ, які напали на українські кораблі.

А також ми розповідали про те, що одеські курсанти записали яскраве звернення в підтримку полонених українських моряків.

Відео: РБК-Україна