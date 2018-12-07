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"Мы зубами вырвем вас": отец пленного моряка записал послание для сына

STYLERВойна    07.12.2018 - 09:07
"Мы зубами вырвем вас": отец пленного моряка записал послание для сына
Коллаж РБК-Украина

Мужчина пообещал сделать все, чтобы освободить украинских моряков из плена

Отец пленного украинского моряка Василия Сороки, который был захвачен в плен после нападения РФ в Азовском море, записал видеообращение к сыну, в котором пообещал сделать все возможное, чтобы его освободить. Видео разместили на странице "Голос Америки" в социальной сети Facebook.

Виктор Сорока признался, что сыну скорее всего не позволят посмотреть это видеообращение, но он очень надеется, что послание все-таки дойдет до Василия. Он пообещал сыну, что его и остальных моряков не оставят в плену и сделают все, чтобы они были дома.

"Сынок, может у тебя будет возможность посмотреть эти кадры. Мы гордимся твоим поступком! Самое основное — мужества, выдержки, выдержать все, что упало на твои плечи. И верь мне, что ни я, ни президент, ни Украина ни тебя, ни наших героев не оставим. Мы зубами вырвем вас оттуда, и вы будете дома", - сказал в своем обращении Виктор Сорока.

Василий Сорока был ранен и захвачен российскими военными 25 ноября после инцидента в Азовском море. Сейчас украинский моряк находится в Москве, в СИЗО.

Напомним, ранее мы писали о том, что рассекречены данные военных РФ, напавших на украинские корабли.

А также мы рассказывали о том, что одесские курсанты записали яркое обращение в поддержку пленных украинских моряков.

Видео: РБК-Украина

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