Одесские курсанты записали яркое обращение в поддержку пленных моряков

Видео: украинских моряков поддержали одесские курсанты (Youtube-канал/ТСН)

Одесские курсанты и военнослужащие Института Военно-Морских сил, в котором в свое время училось большинство взятых в незаконный плен украинских моряков. Об этом сообщает ТСН.

"Клянемся вместе с вами защищать нашу землю. Мы все вместе, и правда за нами. А значит – и победа", - говорят курсанты.

Обратим внимание, что после этого курсанты кричат "Слава Украине – Героям слава!".

Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)

При этом украинцы обещают сделать все от них зависящее, чтобы пленные оккупантами моряки как можно быстрее вернулись домой к семьям.

Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)

Напомним, родные украинских моряков, захваченных в плен, ждут ребят дома, верят в помощь государства и разрешение конфликта. Также называют суд над своими сыновьями незаконным, а действия россиян – пиратством. Но им не хватает информации об судьбе моряков.

Также мы писали о том, что украинский военнопленный офицер Олег Мельничук в "суде" воспользовался правом на переводчика, так как не понимает русский языка.

Кстати, мама одного из захваченных в Азовском море спецслужбами РФ украинского моряка - старшего матроса с катера "Никополь" Андрея Опрыско передала слова поддержки и призвала не падать духом.

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Видео: РБК-Украина