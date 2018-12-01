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Одеські курсанти записали яскраве звернення в підтримку полонених моряків

STYLERВійна    01.12.2018 - 11:55

Відео: українських моряків підтримали одеські курсанти (Youtube-канал/ТСН)

Одеські курсанти та військовослужбовці Інституту Військово-Морських сил, в якому у свій час навчались більшість взятих в незаконний полон українських моряків. Про це повідомляє ТСН.

"Клянемося разом з вами захищати нашу землю. Ми всі разом, і правда за нами. А тому й перемога", - кажуть курсанти.

Звернемо увагу, що після цього курсанти кричать "Слава Україні – Героям слава!".

Одеські курсанти записали яскраве звернення в підтримку полонених моряків

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

При цьому українці обіцяють зробити все від них залежне, щоб полонені окупантами моряки якомога швидше повернулися додому до сімей.

Одеські курсанти записали яскраве звернення в підтримку полонених моряків

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

Нагадаємо, рідні українських моряків, захоплених у полон, чекають хлопців вдома, вірять у допомогу держави і вирішення конфлікту. Також називають суд над своїми синами незаконним, а дії росіян – піратством. Але їм не вистачає інформації про долю моряків.

Також ми писали про те, що український військовополонений офіцер Олег Мельничук в "суді" скористався правом на перекладача, так як не розуміє російської мови.

До речі, мама одного із захоплених в Азовському морі спецслужбами РФ українського моряка - старшого матроса з катера "Нікополь" Андрія Опрыско передала слова підтримки і закликала не падати духом.

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