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Переговори Зеленського і Путіна: бурхлива реакція мережі

STYLERВійна    27.04.2019 - 15:08
Переговори Зеленського і Путіна: бурхлива реакція мережі
Переговори Зеленського і Путіна – реакція мережі (Колаж РБК-Україна)

Переговори Зеленського і Путіна будуть спрямовані на врегулювання конфлікту на Донбасі

Головною темою переговорів Зеленського і Путіна стане ситуація на Донбасі. Про свої плани на можливі переговори з майбутньому президентом України заявив голова російської держави Володимир Путін. Про це повідомило РБК-Украина. У соціальній мережі Facebook українці по-різному відреагували на ймовірні переговори з країною-агресором.

Путін заявив, що українці чекають від Зеленського врегулювання ситуації на Донбасі.

"Якщо у нас колись буде зустріч, почнуться якісь переговори, чого я не виключаю, то ми, насамперед, повинні будемо говорити - як закінчити конфлікт на південному сході України", - сказав Путін.

Переговори Зеленського і Путіна: бурхлива реакція мережі

Володимир Путін (фото: pixabay.com/Free-Photos)

Він також підкреслив, що для врегулювання є тільки один спосіб - виконання мінських угод". У зв'язку з цим Путін розкритикував заяви Зеленського, в яких він виключав особливий статус Донбасу та амністію для бойовиків.

У мережі з'явилися неоднозначні і багато в чому іронічні заяви:

  • Зустріч тільки на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві і повні трибуни. Народ підтримає.
  • Так вони один одного умовами замучать!)))
  • Хотілося б вірити, що Зеленський Володимир Олександрович не прогнеться під пуйло, не піде на поводу Фірташа і його роботодавця Олійника, з якими підписав меморандум, не здасть Україну раѕѕее, а ми підтримаємо!
  • Навіщо під когось прогинатися? Потрібно бути еластичним, категоричністю нічого не вирішити - тільки компроміс... або війна, війна, війна...

Переговори Зеленського і Путіна: бурхлива реакція мережі

Переговори Зеленського і Путіна – реакція мережі (скріншот)

Нагадаємо, що раніше Путін заявив, що спростить процедуру отримання російського громадянства для всіх українців. У мережі відреагували на заяву глави РФ.

Також ми писали, що думають експерти про видачу паспортів Росії в ОРДЛО. Політолог Микита Трачук вважає, що однією з цілей Росії є поліпшення демографічної ситуації в РФ.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку нових санкцій проти Росії за рішення про роздачі паспортів на Донбасі.

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