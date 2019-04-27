Переговори Зеленського і Путіна: бурхлива реакція мережі

Переговори Зеленського і Путіна будуть спрямовані на врегулювання конфлікту на Донбасі
Головною темою переговорів Зеленського і Путіна стане ситуація на Донбасі. Про свої плани на можливі переговори з майбутньому президентом України заявив голова російської держави Володимир Путін. Про це повідомило РБК-Украина. У соціальній мережі Facebook українці по-різному відреагували на ймовірні переговори з країною-агресором.
Путін заявив, що українці чекають від Зеленського врегулювання ситуації на Донбасі.
"Якщо у нас колись буде зустріч, почнуться якісь переговори, чого я не виключаю, то ми, насамперед, повинні будемо говорити - як закінчити конфлікт на південному сході України", - сказав Путін.
Володимир Путін (фото: pixabay.com/Free-Photos)
Він також підкреслив, що для врегулювання є тільки один спосіб - виконання мінських угод". У зв'язку з цим Путін розкритикував заяви Зеленського, в яких він виключав особливий статус Донбасу та амністію для бойовиків.
У мережі з'явилися неоднозначні і багато в чому іронічні заяви:
Переговори Зеленського і Путіна – реакція мережі (скріншот)
Нагадаємо, що раніше Путін заявив, що спростить процедуру отримання російського громадянства для всіх українців. У мережі відреагували на заяву глави РФ.
Також ми писали, що думають експерти про видачу паспортів Росії в ОРДЛО. Політолог Микита Трачук вважає, що однією з цілей Росії є поліпшення демографічної ситуації в РФ.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку нових санкцій проти Росії за рішення про роздачі паспортів на Донбасі.