Росія спростить видачу паспортів всім українцям: що думають в мережі

Видача паспортів РФ в Україні - реакція мережі на нову заяву Путіна (Колаж РБК-Україна)

Видача паспортів РФ в Україні планується не тільки в ОРДЛО, але й на всіх територіях нашої країни

На Донбасі активно проводиться видача паспортів РФ. Президент Росії Володимир Путін заявив, що в планах Кремля спростити процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів України. Слова глави російської держави процитувало РБК-Украина. У соціальній мережі Facebook користувачі вважають, що видача паспортів українцям не обвінчається для Кремля великим успіхом. Деякі запропонували ввести зміни в законодавство про позбавлення українського громадянства власників двох паспортів різних країн.

За словами Путіна, Москва розглядає можливість спрощеного порядку надання громадянства Росії не тільки жителям окупованого Донбасу, але й усієї України.

"Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати у спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - заявив Путін.

Видача паспортів РФ в Україні - реакція мережі на нову заяву (фото: pixabay.com/Pexels)

Він також додав, що російська влада виконає всі свої соціальні зобов'язання, незважаючи на рішення про паспорти для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

В соціальній мережі багато хто став іронізувати з приводу видачі паспортів. Деякі вважають, що дії Кремля – очікуваний результат після "паспортизації" на Заході України:

Відмінна новина. Потрібно прийняти закон про позбавлення громадянства при наявності другого. Тоді сидіти на двох стільцях буде набагато складніше. Виняток зробити для жителів Криму. Тоді подивимося, яке громадянство буде більш затребуваним і від вати позбудемося.

Треба попросити Трампа американські паспорти розавати в Україні.

Видача паспортів Угорщиною, Румунією, а тепер і Росією - початок розділу України. Ну що "патріоти", догралися?

Паспорт - це папірець, давайте спрощено квартири, краще, в Москві.

Паспорти видають вже місяць, а кіпіш підняли тільки зараз, нехай Гондурасу ще дадуть паспорта.

Нехай не витрачає час і папір, краще видавати китайцям!

Що характерно: Донбас масово валить в Україну, а не в благословенну Росію. Тому що розуміє, він Путіну потрібен тільки як наживка, і на м'ясо.

Видача паспортів РФ в Україні - реакція мережі на нову заяву (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)

Також ми писали, що думають експерти про видачу паспортів Росії в ОРДЛО. Політолог Микита Трачук вважає, що однією з цілей Росії є поліпшення демографічної ситуації в РФ.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку нових санкцій проти Росії за рішення про роздачу паспортів на Донбасі.

У той же час російський президент вважає, що майбутня роздача паспортів на окупованому Донбасі схожа на ситуацію з угорськими документами на Закарпатті. Він також висловив здивування різкою негативною реакцією української влади і Заходу.