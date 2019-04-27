Россия упросит выдачу паспортов всем украинцам: что думают в сети

Выдача паспортов РФ в Украине - реакция сети на новое заявление Путина (Коллаж РБК-Украина)

Выдача паспортов РФ в Украине планируется не только в ОРДЛО, но и на всех территориях нашей страны

На Донбассе активно проводится выдача паспортов РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что в планах Кремля упростить процедуру поучения российского гражданства для всех жителей Украины. Слова главы российского государства процитировало РБК-Украина. В социальной сети Facebook пользователи посчитали, что выдача паспортов украинцам не обвенчается для Кремля большим успехом. Некоторые предложили ввести изменения в законодательство о лишении украинского гражданства владельцев двух паспортов разных стран.

По словам Путина, Москва рассматривает возможность упрощенного порядка предоставления гражданства России не только жителям оккупированного Донбасса, но и всей Украины.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - заявил Путин.

Выдача паспортов РФ в Украине - реакция сети на новое заявление (фото: pixabay.com/Pexels)

Он также добавил, что российские власти выполнят все свои социальные обязательства, несмотря на решение о паспортах для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В социальной сети многие стали иронизировать по поводу выдачи паспортов. Некоторые посчитали, что действия Кремля – ожидаемый исход после "паспортизации" на Западе Украины:

Отличная новость. Нужно принять закон о лишении гражданства при наличии второго. Тогда сидеть на двух стульях будет намного сложнее. Исключение сделать для жителей Крыма. Тогда посмотрим, какое гражданство будет более востребованы и от ваты избавимся.

Надо просить Трампа американские паспорта раздавать в Украине.

Выдача паспортов Венгрией, Румынией, а теперь и Россией - начало раздела Украины. Ну что "патриоты", доигрались?

Паспорт - это бумажка, давайте упрощенно квартиры, лучше, в Москве.

Паспорта выдают уже месяц, а кипишь подняли только сейчас, пусть Гондурасу еще дадут паспорта.

Пусть не тратит время и бумагу, лучше выдавать китайцам!

Что характерно: Донбасс массово валит в Украину, а не в благословенную Россию. Потому что понимает, он Путину нужен только как наживка, и на мясо.

Выдача паспортов РФ в Украине - реакция сети на новое заявление (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)

Также мы писали, что думают эксперты о выдаче паспортов России в ОРДЛО. Политолог Никита Трачук считает, что одной из целей России является улучшение демографической ситуации в РФ.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке новых санкций против России за решение о раздаче паспортов на Донбассе.

В то же время российский президент считает, что будущая раздача паспортов на оккупированном Донбассе похожа на ситуацию с венгерскими документами на Закарпатье. Он также выразил недоумение резкой негативной реакцией украинских властей и Запада.