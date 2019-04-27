Переговоры Зеленского и Путина: бурная реакция сети

Переговоры Зеленского и Путина – реакция сети (Коллаж РБК-Украина)

Переговоры Зеленского и Путина будут направлены на урегулирование конфликта на Донбассе

Главной темой переговоров Зеленского и Путина станет ситуация на Донбассе. О своих планах на возможные переговоры с будущем президентом Украины заявил глава российского государства Владимир Путин. Об этом сообщило РБК-Украина. В социальной сети Facebook украинцы по-разному отреагировали на вероятные переговоры со страной-агрессором.

Путин заявил, что украинцы ждут от Зеленского урегулирования ситуации на Донбассе.

"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить - как закончить конфликт на юго-востоке Украины", - сказал Путин.

Владимир Путин (фото: pixabay.com/Free-Photos)

Он также подчеркнул, что для урегулирования есть "только один способ - исполнение минских соглашений". В связи с этим Путин раскритиковал заявления Зеленского, в которых он исключал особый статус Донбасса и амнистию для боевиков.

В сети появились неоднозначные и во многом ироничные заявления:

Встреча только на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве и полные трибуны. Народ поддержит.

Да они друг друга условиями замучают!)))

Хотелось бы верить, что Зеленский Владимир Александрович не прогнется под пуйло, не пойдет на поводу Фирташа и его работодателя Олейника, с которыми подписал меморандум, не сдаст Украину раssее, а мы поддержим!

Зачем под кого-то прогибаться? Нужно быть эластичным, категоричностью ничего не решить - только компромисс... или война, война, война...

Переговоры Зеленского и Путина – реакция сети (скриншот)

Напомним, что раньше Путин заявил, что упростит процедуру получения российского гражданства для всех украинцев. В сети отреагировали на заявление главы РФ.

Также мы писали, что думают эксперты о выдаче паспортов России в ОРДЛО. Политолог Никита Трачук считает, что одной из целей России является улучшение демографической ситуации в РФ.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке новых санкций против России за решение о раздаче паспортов на Донбассе.