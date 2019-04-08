Позивний Механ: на передовій під Авдіївкою загинув український воїн (фото)

На фронті загинув військовий з позивним Механ з 93-ї ОМБр "Холодний Яр"
На Донбасі загинув український військовий Микола Неживий з позивним Механ. Військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" в результаті бстрела позиції ЗСУ під Авдіївкою Донецької області в понеділок, 8 квітня, отримав осколкове поранення, яке виявилося фатальним, повідомили в прес-службі Хмельницької обласної ради.
Микола Миколайович був родом з Хмельницької області.
Також опубліковано фото воїна, загиблого на фронті в зоні проведення операції Об'єднаних сил при виконанні службового обов'язку.
Український воїн Микола "Механ" Неживий (фото: facebook.com/hmmiskrada)
Зазначається, що прощання з героєм відбудеться 11 квітня в Хмельницькому на майдані Незалежності.
"Про час буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
Військовий 93-ї окремої мехбригади Микола Неживий (фото: facebook.com/hmmiskrada)
У коментарях до повідомлення в соцмережі Facebook українці висловлюють співчуття у зв'язку із загибеллю бійця ЗСУ, який на передовій віддав своє життя, захищаючи країну від окупантів.
Як повідомлялося раніше, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил за перший тиждень квітня 2019 були смертельно поранені п'ятеро військовослужбовців ЗСУ. Крім того, сьогодні стало відомо про шостого загиблого героя в цьому квітні - у зоні бойових дій на Донбасі загинув 31-річний український військовий Ярослав Чемний.
Загибель на фронті Миколи Неживого стала новою сумною вісткою з передової.
Нагадаємо, що на фронті на Донбасі в зоні проведення ООС у березні 2019 року загинули десять українських військових.